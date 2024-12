Los juzgadores se dividen: Unos atacan a Piña, otros van a la elección por estrategia

Los opositores en el Poder Judicial de la Federación a la elección popular de juzgadores se fracturaron y ahora el sector más radical califica de “traidores”, “corruptos” e “hipócritas” a quienes se inscribieron en este proceso que tendrá lugar en junio de 2025.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– Norma Piña Hernández, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estaba furiosa. Los jueces y magistrados de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) le hicieron el vacío y ella, ante las sillas sin ocupar, se los reprochó con el rostro endurecido:

“El hecho de que muchos de los magistrados y jueces integrantes de esta Asociación, en años anteriores nos acompañaban y buscaban la foto, ahora es patente su ausencia. Naturaleza humana”, expresó ante un auditorio semivacío el viernes pasado.

Y es que los opositores en el Poder Judicial de la Federación a la elección popular de juzgadores se fracturaron y ahora el sector más radical califica de “traidores”, “corruptos” e “hipócritas” a quienes se inscribieron para jueces, magistrados y ministros, pese a que fue un exhorto de la dirigente nacional de ese gremio, Juana Fuentes Velázquez, quien les prometió una “estrategia” para hacerlos ganar en el proceso.

#NormaPiña quedó sola. Los jueces y magistrados que antes hacían fila para la foto, hoy ni se asomaron. Ni con bots llenaron el Congreso de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. El pueblo manda, y se nota. Disfrutando lo votado. pic.twitter.com/Lrrz28diHJ — Lilia Aguilar Gil (@liliaaguilarmx) November 29, 2024

Los juzgadores rebeldes culpan de esta estrategia a la Ministra Piña Hernández, a quien le hicieron explícito su repudio al no asistir al acto que ella encabezó y que revela la división y las conveniencias dentro del Poder Judicial, como lo expresó la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina de la Puente, una Magistrada allegada a Piña:

“Sin duda la ausencia de quienes antes luchaban por tomarse fotos con ministr@s y consejer@s es un claro ejemplo de lo que veremos. Lo ‘políticamente correcto’ sustituye los valores y convicciones no tan firmes”.

Gracias @AMIJMX por permitirme participar en una de las mesas de análisis respecto al futuro de la justicia en México y los impactos de la reforma judicial. Sin duda la ausencia de quienes antes luchaban por tomarse fotos con ministr@s y consejer@s es un claro ejemplo de lo que… pic.twitter.com/d8WFc9n7ju — MARIA EMILIA MOLINA (@EMILIAMDLAP) November 30, 2024

Pero si muchos de los opositores a la elección de juzgadores se inscribieron para ser jueces, magistrados y ministros es porque desde la cúpula del gremio se les exhortó a hacerlo como parte de una estrategia.

Una Jueza allegada a Piña, Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED), pidió abiertamente la participación en el proceso mediante un video que fue duramente criticado por el personal judicial más radical.

“Tenemos que seguir luchando y, por lo tanto, yo les pediría que quienes puedan se inscriban y quienes no también, porque necesitamos candidatos fuertes. Planearemos la estrategia para que quienes se inscriban logremos posicionarlos y logremos un resultado efectivo, pero por favor participen, participen”, exhortó Fuentes Velázquez.

El llamado de la dirigente de los juzgadores del país, que acrecentó la división, se produjo el 13 de noviembre, un día después de condenar la reforma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, y a prácticamente una semana de cerrarse las inscripciones para participar en la elección.

“Estamos aquí todos unidos, la idea es que todos participen en lo que quieran: Magistrados, jueces, ministros, el Tribunal de Disciplina. Yo les pido que concursen, porque es una estrategia que vamos a diseñar y que pronto les vamos a compartir”, insistió en un video la galardonada con el premio “José Pagés Llego” y de inmediato recibió la condena de juzgadores.

Hasta la vocera de los juzgadores inconformes, Patricia Aguayo, anunció que buscaría ser Magistrada, pero no pudo hacerlo por su falta de habilidad para usar las plataformas tecnológicas de los comités de evaluación de los tres poderes.

Fuentes Velázquez y Aguayo, así como los demás juzgadores inscritos, fueron duramente criticados por otros de sus compañeros y talados de hipócritas, corruptos y traidores.

“Vaya incongruencia. Dicen que quieren demostrar lo corruptible de las elecciones judiciales. ¿En serio? No les bastó todo lo vivido y probado. A otro tonto con ese cuento”, recriminó la Magistrada Elba Sánchez Pozos, quien dijo que la inscripción de juzgadores evidencia la corrupción judicial que acusa el oficialismo:

“El número de juzgadores federales que se presten a las maniobras mezquinas de la 4T será evidencia contundente de que el PJF está corrompido como el oficialismo lo ha pregonado incansablemente. Un juzgador íntegro no se conduce de esa manera”.

Esta misma magistrada, una de las que denunció al exministro Arturo Zaldívar y quien es admiradora de la senadora panista Lilly Téllez, también llamó traidores a los juzgadores que se inscribieron por la vía del Legislativo y el Ejecutivo: “Qué cobardes, traidores y ventajosos expertos en derecho tiene este torcido país”.

La estrategia de la JUFED de exhortar a participar en el proceso de elección enfureció a otros integrantes de este gremio y la delegación de Jalisco condenó la exhortación de la Jueza Fuentes Velázquez.

Al parecer jueces y juezas de Jalisco están muy enojados por un video de la jueza Juana Fuentes, directora de Jufed. ¿Alguien sabe de qué video hablan? Para saber si también nos indignamos o no. pic.twitter.com/9YUEaKmcmu — Carlos Soto (@CarlosSotoM) November 24, 2024

“Públicamente incita a convalidar la Reforma Judicial a través de la participación en el proceso electoral extraordinario, reforma que se encuentra impugnada a través de cientos de juicios de amparo que, ademas, cuentan con suspensiones dictadas por personas juzgadores federales legalmente competentes”, censuraron los juzgadores de Jalisco a través de un comunicado, en el que le hicieron “un enérgico llamado” a que se conduzca con integridad y confluencia.

“Desde Jalisco hacemos un llamado a todo el Poder Judicial a continuar con la resistencia y defensa irreductible de la independencia judicial y de la democracia misma, porque la independencia judicial no se negocia”, añadió el comunicado que atizó la inconformidad por la inscripción de juzgadores en el proceso que al cerrarse el plazo, al 24 de noviembre, arrojó 49 mil 398 registros de aspirantes en ante los comités de evaluación de cada uno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“¿Entendí mal todo y la estrategia era participar en la elección de jueces?”, se preguntó la jueza de distrito en Guanajuato Reyna María López Rodríguez cuando, el víspera del cierre de registro, era sabido que muchos opositores a la reforma judicial estaban en las listas de prospectos hasta de ministros de la SCJN, como el Magistrado Froylán Muñoz Alvarado, exdirector de la JUFED y exdetractor.

“Últimamente mis declaraciones causaron controversia. Yo respeto mis convicciones y esas no las traiciono, no me interesa la popularidad, me interesa la congruencia porque de lo contrario yo sería la única que viviría con esa traición para siempre”, insistió la jueza Rodríguez, quien recorrió Guanajuato para, auxiliada con un altavoz, criticar en las plazas públicas sobre la reforma judicial.

Otro personaje que hizo pública su inscripción para juez de distrito en Guanajuato fue Carlos Artega Torres, un furibundo opositor a la reforma constitucional, pero ahora alegó que no es para convalidarla sino para pelear desde dentro, como exhorto el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“Medité sobre lo que dijo el ministro y me inscribí casi a la media noche de ayer, no para convalidar la reforma como yo mismo lo he dicho, sino porque en este contexto y bajo las circunstancias actuales no veo otra trinchera en la cual aún se pueda pelear, siempre y cuando se tenga la preparación jurídica suficiente para enfrentar la responsabilidad de ser juez”.

Añadió: “No estoy traicionando al PJF, porque no busco ser juez a modo sino pelear porque los derechos de las y los mexicanos continúen siendo garantizados y por respetar los derechos laborales de los trabajadores que quedarán expuestos con los jueces que lleguen del partido oficial”.

Finalmente decidí inscribirme para la candidatura al cargo de juez de distrito por la única línea que veo congruente y es la del PJF. Como lo dijo hace unos días el ministro González Alcántara Carránca: “si la asignación de los cargos judiciales será por la vía de la elección… — El tiburón de la independencia judicial  (@CarlosArteagaTo) November 25, 2024

Un juez de distrito, Israel Trinidad Muriel, califico de “muy temerario” e incongruente que oficiales judiciales y actuarios que se postulen para juezas, jueces, magistradas y magistrados con la justificación de “salvar desde adentro al PJF”.

En su cuenta de X, escribió:

“No veo congruente que den saltos cuánticos en sus carreras profesionales con aspiraciones poco realistas, porque con ello toman ventaja de una reforma que ha destituido a 1,700 juzgadores, que por cierto hace poco no compartían y ahora mágicamente cambian su postura y olvidan sus protestas en contra de esta desgracia”.

La Jueza de Guanajuato Reyna María López, quien es una activista en horario laboral contra la “dictadura de Morena”, fue más directa sobre sus compañeros que se inscribieron en el proceso:

“Dejen de tratar de explicar el por qué se registraron a la farsa de elección popular de personas juzgadoras. La respuesta es clara: digan lo que digan, no tuvieron la vocación para hacer carrera judicial y los de carrera judicial no tuvieron la capacidad de acceder al cargo por examen de oposición”.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado/ Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.