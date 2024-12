Clubes mexicanos conocen a rivales en Concacaf Champions Cup: así quedaron los grupos

Ciudad de México, 10 de diciembre (ASMéxico).- Se llevó a cabo el sorteo de la Concacaf Liga de Campeones en donde participarán América, Guadalajara, Cruz Azul, Pumas, Monterrey y Tigres, los cuales representarán al futbol mexicano en el certamen continental. Tras la ceremonia, los cuadros nacionales ya conocen a su primer rival del torneo regional.

El conjunto de la sultana del norte estuvo dentro del Bombo 1 y ahora enfrentará al Forge de Canadá. Cabe mencionar que el cuadro canadiense jugó la edición pasada, en donde fue eliminado por las Chivas Rayadas del Guadalajara.

