Nuevos “izquierdistas”, impresentables del PRIAN, infiltran a Morena en los estados

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La incorporación de personajes del PRIAN o figuras polémicas a gobiernos de Morena ha generado reclamos en la dirigencia nacional del partido, que ha reconocido no contar con los mecanismos para llamar a rendir cuentas a funcionarios, emanados de ese partido para explicar estas incorporaciones. Sin embargo, estos casos no solo ocurren en la administración pública. Las propias dirigencias de Morena en cada una de las entidades han permitido que lleguen cuadros de otros partidos para desplazar a los propios fundadores, según han denunciado desde hace tiempo las bases del partido.

Las inconformidades en las entidades han generado reclamos a las dirigencias desde hace un par de años; reclamos que se intensificaron durante las precampañas y campañas del proceso electoral pasado, y que ahora resurgen, pero en esta ocasión hacia la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por sumar a su gobierno al panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien aunque fue liberado con un brazalete electrónico, sigue en un proceso penal por el delito de corrupción y está relacionado con Emilio Lozoya, único detenido por la trama Odebrecht.

“Nosotros como partido no nos podemos meter directamente en sus nombramientos [que hace cada mandatario estatal]”, dijo la morenista en respuesta al cuestionamiento sobre la postura del partido respecto al nombramiento de Lavalle Maury. "No podemos actuar hacia un nombramiento que no está en nuestras manos, es un nombramiento de gobierno, no es del partido. Si empezamos a romper esa línea, entonces, el día de mañana tendremos de nueva cuenta el partido de Estado que anteriormente era el PRI. Nosotros tenemos que respetar la autonomía también de las y los gobernantes", enfatizó en entrevista para el programa Café y Noticias, transmitido por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.