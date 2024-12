Abuso a la infancia en nuestras ciudades

https://www.youtube.com/watch?v=2cEiO0w2nW8&ab_channel=SinEmbargoAlAire

La Organización Mundial de la Salud señaló, desde 2004, que la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a la infancia se aprovechaba, cito textualmente, de su “credulidad e inexperiencia”. Esto se menciona en el documento histórico “Estrategia Global sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud”.

El dicho del organismo más importante de salud a escala planetaria, respecto a que la publicidad se aprovecha de “la credulidad e inexperiencia” de la infancia, se traduce coloquialmente en afirmar que se aprovecha de niñas y niños, abusando de su condición de vulnerabilidad. Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha señalado que este tipo de publicidad viola los derechos de la infancia y, junto con la OMS, afirma que es una de las causas del deterioro de la alimentación de niñas y niños, así como de la epidemia global de sobrepeso y obesidad.

Entre los miles de estudios que han sido publicados para evaluar el impacto de la publicidad en la infancia, se destaca que una de las herramientas con mayor poder persuasivo es el uso de personajes y símbolos para asociarlos al consumo de productos no saludables. Por ejemplo: ¿qué significa para una niña o un niño ver la imagen de Santa Claus ofreciéndole una Coca-Cola como parte de un gran desfile lleno de elementos navideños y logotipos de esa bebida? ¿Qué poder tiene Santa Claus? ¿Qué representa en el imaginario de la infancia? ¿Con qué lo asocian tanto niñas y niños como adolescentes y adultos?

La propia empresa refresquera lo ha explicado. Poliana Sousa, líder de la marca Coca-Cola en América Latina en 2021, declaraba:

“Coca-Cola tiene una conexión significativa con esta época del año, lo que hace que muchos nos conozcan como 'la marca que creó a Papá Noel'. Desde la primera campaña navideña de la marca, allá por 1920, hasta la actualidad, hemos creado acciones que nacen de la verdad del consumidor. Esta vez queremos celebrar la importancia de la conexión y la empatía entre las personas”. (Sousa, sitio web de Coca-Cola, 2021).

La bebida clásica de esta empresa contiene una cantidad de azúcar añadida suficiente para que, en la cantidad promedio que se consume en México, las niñas y niños aumenten su riesgo de desarrollar obesidad en un 60 % y diabetes en un 26 %. Somos la población con mayor consumo de esta bebida en el mundo, un producto que las autoridades sanitarias internacionales y nacionales, libres de conflicto de interés, llaman a reducir su consumo por todos los medios.

El problema no es la Caravana; el problema es que se utilice para publicitar y asociar el consumo de esta bebida con personajes, símbolos y valores que van en sentido totalmente contrario a la percepción que deberían tener los consumidores sobre el riesgo de consumo de estos productos. Se trata de un maquillaje de bondad y fraternidad para ocultar una estrategia perversa, ya que se dirige principalmente a la infancia para inducirla al consumo de un producto que tiene una gran responsabilidad en la epidemia de obesidad y diabetes que se vive en México.

Como lo hemos mencionado anteriormente, esta empresa se comprometió, desde 1986, a no realizar publicidad dirigida a la infancia de productos no saludables. A pesar de ese compromiso, mantiene este evento, esta estrategia publicitaria dirigida a la infancia, vinculando el consumo de su producto con personajes y elementos navideños que consideramos los más poderosos en el imaginario infantil. ¿Qué significa para un niño o niña que cree en este personaje imaginario, con todo lo que simboliza, que le ofrezca una Coca-Cola? ¿Qué significa que este personaje y todos los elementos navideños se asocien a esta marca, a sus colores, a su logo? No se trata solamente de la asociación que provoca en la infancia, sino también en los adolescentes y los adultos.

Lo más indignante es que esto ocurra cuando la ley prohíbe estas prácticas. El Reglamento a la Ley General de Salud en Materia de Publicidad establece en el artículo 24 Bis:

“La publicidad de los alimentos y las bebidas no alcohólicas preenvasados que en su etiqueta incluyan uno o más elementos del sistema de etiquetado frontal… no deberá incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas… dirigidas a niñas y/o niños que inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de dichos productos”.

Usted dirá si estos eventos violan o no la ley, si abusan o no de la infancia. Usted dirá si forman parte de una publicidad que engaña y manipula en un país con un grave deterioro de sus hábitos alimentarios, en el que juega un papel muy importante el consumo de este tipo de bebidas.

Las Caravanas Navideñas de Coca-Cola se programaron este año en 18 ciudades del país. Al escribir esta nota, se ha cancelado la caravana programada para este domingo en la avenida Reforma, en la Ciudad de México, una decisión acertada del gobierno de esta ciudad. Sin embargo, aún quedan por realizarse en Jalisco, el Estado de México y San Luis Potosí. COFEPRIS ya tiene una denuncia; esperaríamos que actúe para detener las que están por realizarse.

Como siempre, nuestras posturas, análisis y observaciones se fundamentan en las recomendaciones de políticas públicas establecidas por organismos de Naciones Unidas. Estas políticas enfrentan grandes intereses de corporaciones que utilizan diversas estrategias para bloquearlas y atacar a quienes las proponemos, como ocurre actualmente. Estas corporaciones están muy molestas con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de retirar productos no saludables de las escuelas, así como con nuestras acciones legales contra este evento navideño. No estamos en contra de la caravana; estamos a favor de este tipo de eventos, pero no para publicitar un producto cuyo consumo genera un daño a la salud.

#CaravanasSinCoca

