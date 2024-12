VIDEO ¬ Jorge Ramos se despide de Univision luego de 38 años de trayectoria

Tras casi cuatro décadas en Univision, Jorge Ramos anunció su salida de la cadena. El periodista de 66 años también finalizará su programa "Al Punto" este domingo.

Por Eili Córdova

Los Ángeles, 14 de diciembre (LaOpinión).- El reconocido periodista Jorge Ramos anunció el miércoles a través de sus redes sociales que el viernes sería su último día en el área de noticias de Univision. Además, mañana se transmitirá el último episodio de "Al Punto", el popular programa de análisis coyuntural que condujo durante 17 años.

“Este viernes es mi último noticiero en Univision luego de 38 años. Y el domingo se transmite el último episodio de 'Al Punto' tras 17 años. Puro agradecimiento”, escribió Ramos, quien emigró a Estados Unidos desde México en 1983.

Ramos, de 66 años, deja Univision tras casi cuatro décadas de destacada labor periodística que lo consolidó como una de las voces más influyentes en el periodismo hispano de Estados Unidos.

Durante su carrera, entrevistó a una impresionante lista de líderes mundiales, incluyendo a presidentes estadounidenses como Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton y George H. W. Bush, así como a figuras internacionales y mediáticas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Aunque muchas de sus entrevistas fueron emblemáticas, también enfrentó situaciones tensas con algunos de estos líderes.

En febrero de 2019, Nicolás Maduro ordenó su expulsión de Venezuela tras una entrevista que fue abruptamente interrumpida. Dicho momento, perdurará en la carrera profesional de Ramos.

Otro momento clave ocurrió en el verano de 2015, durante una conferencia de prensa del entonces candidato presidencial Donald Trump, Ramos fue expulsado temporalmente tras intentar hacerle una pregunta sobre inmigración, aunque posteriormente se le permitió regresar.

Aunque Ramos no ha revelado la razón específica de su salida, se informó que fue resultado de un acuerdo mutuo para no renovar su contrato.

Esto ocurre meses después de que Ramos criticara a la televisora por una entrevista realizada a Donald Trump, en noviembre de 2023. Aseguró que esto, “ponía en duda la independencia del departamento de noticias”.

Jorge Ramos ha sido más que un presentador; su labor periodística marcó un hito en el periodismo hispano en Estados Unidos.

Desde su llegada a Univisión en 1986, Ramos se convirtió en una voz crítica para la comunidad latina, destacándose por su estilo directo y sus cuestionamientos incisivos. Su influencia no solo trascendió las fronteras, sino que también ayudó a visibilizar los problemas de la comunidad hispana en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, fue reconocido con numerosos premios, incluidos varios Emmy y el prestigioso Premio Maria Moors Cabot. También fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time en 2015.

“Aprendí mucho”

Por medio de una carta, publicada en el portal de Univision, Ramos se despidió tras estos 38 años de trabajo.

“Acabo de terminar mi último noticiero. No fue fácil. Cuesta despedirse de lo que más te gusta hacer y que te ha dado tanto en la vida”, expresó en uno de sus primeros párrafos.

“Durante poco más de 38 años estuve conduciendo el Noticiero Univision, transmitido por televisión para Estados Unidos y varios países de América Latina. Calculo que fueron unos ocho mil noticieros. Más o menos”.

Ramos destacó que inició su carrera muy joven y que se consideró un “inexperto” en esa época. “Comencé muy joven, a los 28 años, y era tan inexperto que una ejecutiva de la compañía sugirió que me pintara canas para mejorar mi credibilidad. No le hice caso, pero la vida, muy poco después, me premiaría con una cabellera totalmente gris. A veces pienso que cada cana tiene un nombre, proviene de un lugar o de un momento que me cambió”.

