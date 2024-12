VIDEOS FUERTES ¬ Policías de Guanajuato humillan y hacen pelear a 2 hombres detenidos

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Un nuevo caso de abuso de autoridad por parte de elementos de la policía en México ha salido a la luz. En esta ocasión, en Guanajuato, donde un grupo de policías municipales golpeó y obligó a un par de presuntos criminales a realizar diversos actos denigrantes, hechos que además grabaron en video.

Los actos, de acuerdo con reportes, habrían ocurrido en el municipio de Celaya, donde el grupo de al menos cinco uniformados detuvo a dos personas de sexo masculino a quienes, en vez de poner a disposición del Ministerio Público como lo estipula el debido proceso, retuvieron, agredieron físicamente e incluso amenazaron de muerte si no seguían sus órdenes.

Tales acciones, que se desarrollaron debajo de lo que parece ser el puente de una carretera, fueron grabadas por uno de los elementos de seguridad y posteriormente comenzaron a difundirse a través de redes sociales, causando gran indignación por el claro abuso de autoridad por parte de los agentes.

Muy al estilo crimen organizado trabaja la POLECÍA de Guanajuato, ya no se debe de permitir este tipo de abusos, ya no se tiene miedo de los malandros si no de los policías. pic.twitter.com/E7XtU4sagF

— Decimo Juvenio (@decimojuvenio) December 14, 2024