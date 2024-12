Un tiroteo en una escuela cristiana de Wisconsin deja 3 muertos, incluido el agresor

Por Scott Bauer

Madison, Wisconsin, EU (AP) — Un joven abrió fuego este lunes por la mañana en una escuela cristiana privada en Wisconsin, matando a dos personas en la última semana de clases por la Navidad. El agresor también murió, informó la policía.

El jefe de policía de Madison, Shon Barnes, no ofreció detalles sobre las víctimas, pero dijo que varias personas resultaron heridas en la Escuela Cristiana Vida Abundante (Abundant Life Christian School).

En un inicio, la policía informó que cinco personas habían muerto, pero más tarde confirmaron que un profesor y un estudiante adolescente murieron en el tiroteo, además del presunto atacante. Dos estudiantes se encuentran en estado crítico.

La escuela cuenta con aproximadamente 390 estudiantes, desde jardín de infantes hasta secundaria, según su sitio web.

Indicó que la policía fue alertada poco antes de las 11:00 horas y no dispararon sus armas cuando irrumpieron en la escuela. Barnes sugirió que el pistolero murió por suicidio.

La policía cerró todas las calles alrededor de la escuela. Oficiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) llegaron al lugar para asistir a las autoridades locales.

"Estamos orando por los niños, los educadores y toda la comunidad escolar de Abundant Life mientras esperamos más información y estamos agradecidos por los primeros que llegaron rápidamente para responder", dijo en un comunicado el Gobernador de Wisconsin, Tony Evers.

