Luigi Mangione contrata a Karen Friedman, exfiscal en NY, en caso de CEO asesinado

Por Michael R. Sisak

NUEVA YORK (AP) — El sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare ha integrado a una destacada abogada defensora a su equipo legal mientras los fiscales de Manhattan trabajan para extraditarlo desde Pensilvania para enfrentar una acusación de asesinato.

Luigi Mangione será representado por Karen Friedman Agnifilo que, durante años, fue adjunta de alto nivel en la Fiscalía del Distrito de Manhattan antes de incorporarse a la práctica privada.

El bufete de abogados de Friedman Agnifilo, Agnifilo Intrater LLP, confirmó el viernes por la noche en un comunicado que la abogada fue contratada para representar a Mangione. El bufete indicó que ella no hará comentarios sobre el caso en este momento.

Mangione fue arrestado el lunes después de que un cliente en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, lo viera desayunando y notara un parecido con la persona que la policía buscaba por el asesinato de Brian Thompson en Manhattan el 4 de diciembre.

🚨NEW: CNN’s @kaitlancollins is now reporting that Luigi Mangione has retained a high-powered new attorney, Karen Friedman Agnifilo, who once worked as a Chief Assistant DA in Manhattan for 7 years before going into private practice.

Collins has further reported that the… pic.twitter.com/YcI9qnfcq8

— The Gas Stove 🔥 (@TheGasStovee) December 14, 2024