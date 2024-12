Policía arresta a sospechoso de matar a CEO. Se llama Luigi Mangione y tiene 26 años

Por Cedar Attanasio y Michael R. Sisak

NUEVA YORK (AP) — Las autoridades arrestaron este lunes a un hombre de 26 años con un arma similar a la utilizada para matar a Brian Thompson, director general de UnitedHealthcare, la principal aseguradora de salud de Estados Unidos, dijo el lunes la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

Luigi Nicholas Mangione fue detenido, dijo el jefe de detectives Joseph Kenny. Mangione nació y creció en Maryland, tiene vínculos con San Francisco y su última dirección conocida fue en Honolulu, Hawai, dijo Kenny.

El hombre fue detenido después de que la policía recibiera un aviso de que fue visto en un McDonald's en Pensilvania, dijo Tisch.

