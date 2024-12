Harfuch destaca que van 6 mil 754 detenciones y 61.1 toneladas de drogas aseguradas

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este martes que desde que inició el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han detenido seis mil 754 personas que presuntamente cometieron delitos de alto impacto.

Asimismo, el funcionario federal dio a conocer que han sido decomisadas tres mil 023 armas de fuego y 557 mil 845 cartuchos. “Estos aseguramientos representan menos violencia en las calles y menos dosis de drogas. Estas más de seis mil personas detenidas ya no podrán afectar la tranquilidad de familias y comunidades en nuestro país”, añadió.

García Harfuch detalló que, por ejemplo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), y por instrucciones de la Presidenta, desde el pasado 3 de diciembres a la fecha se ha implementado acciones para recuperar la paz y la tranquilidad en Sinaloa.

En ese sentido, apuntó, se han realizado 21 acciones operativas, así como aseguramientos históricos de droga, incluyendo el de fentanilo y la detención de 29 generadores de violencia.

Harfuch indicó que se han desmantelado 69 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa; donde se han asegurado más de 137 mil 189 litros y 17 mil 521 kilos de sustancias químicas; 51 reactores de síntesis orgánica, 62 condensadores y 10 mil destiladores, lo que representa una afectación económica a las organizaciones delictivas de más de 26 mil 259 millones de pesos.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad ya está dando resultados, por lo que está convencida de que disminuirán aún más los índices delictivos.

"Nosotros no pactamos con delincuentes. Lo que nosotros tenemos es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad y como ustedes ven, ya está dando resultados. No es que vamos a dar resultados en el largo plazo, ya está dando resultados y estamos convencidos de que esta estrategia, si le damos seguimiento, porque este es un asunto de todos los días, no se puede dejar, es todos los días, con mucha supervisión de lo que se está haciendo y si seguimos así, pues van a bajar todavía más los índices delictivos", apuntó.