Entrevista ¬ Gobernadora: En CdMx, adelante; en Veracruz, la base rechaza a los Yunes

En entrevista con "Los Periodistas", Rocío Nahle habló sobre la apertura que ha habido en la Ciudad de México hacia Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares, personajes clave en la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación. La Gobernadora dijo respetar la decisión de Morena, pero dejó en claro que en Veracruz es diferente y existe un rechazo hacia estos personajes que arrastran un oscuro historial de corrupción.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Rocío Nahle no duda: con los Yunes, padre e hijo, quienes ejercieron violencia política en su contra en una durísima campaña de 2024 ni se sienta, ni los acepta, en el movimiento "de movimientos" que es Morena.

"Yo en Veracruz soy un referente para las veracruzanas y yo no puedo normalizar la violencia política porque yo tengo que dar el ejemplo a las mujeres. No me voy a sentar, pero no voy a estar ahí rascando el tema. Yo no puedo normalizar la violencia a las mujeres en ningún momento", expresó Nahle en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube al Aire.

La Gobernadora de Veracruz indicó que bajo ninguna circunstancia se puede normalizar la violencia y recalcó que su decisión de mantener distancia con los Yunes no tiene nada que ver con un tema personal o político, sino a un asunto de convicciones. "La violencia no se debe de normalizar en ningún sentido, por eso no me siento, no por un tema personal o político, por eso no me siento. Yo tengo dos hijas y yo les debo de enseñar con el ejemplo".

En las últimas semanas ha habido cuestionamientos muy serios de las bases por los acuerdos alcanzados con los Yunes en el Senado para respaldar la Reforma Judicial y las demás iniciativas en el Congreso, pero también por la contratación de Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador panista acusado y encarcelado por recibir sobornos de la empresa Odebrecht para votar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Gobierno de Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche.

Rocío Nahle dejó en claro que no mantiene algún tipo de contacto con los Yunes, esto a pesar de que la dirigencia de Morena le ha abierto las puertas a estos personajes. Señaló que en el estado la gente es la que manda y ella respeta la decisión popular. "No los veo en actividades de Morena en Veracruz. Morena no es un partido cúpula, Morena es un movimiento donde quien mandata es la base que es el pueblo. Solo hay que venir a Veracruz para escuchar que la militancia, las bases y el pueblo están de cuerdo. Y yo obedezco al pueblo".

La Gobernadora Veracruzana mencionó que respeta las decisiones de Morena, el partido al que pertenece, pero dejó en claro que en Veracruz es diferente y existe un marcado rechazo hacia Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares, dos personajes que arrastran un oscuro historial de corrupción.

"Si ellos en México se acercan, qué bueno. Que si han votado a favor, qué bueno. Y qué bueno que hayan votado a favor de todas las propuestas que ha hecho la Presidenta porque yo creo que ya se lo debían al pueblo de México y Veracruz. Qué bueno que están votando a favor, es lo menos que deberían de hacer. Yo respeto a los compañeros, ellos tienen que hacer su trabajo en el Legislativo, tienen que buscar los votos, tienen que buscar la mayoría, es muy importante avanzar en las reformas, pero el tema electoral en el estado es otra cosa, no es cupular, ni es lo que diga Rocío Nahle".

Nahle recalcó que pese a que pertenece a Morena, ella se encuentra enfocada en su trabajo como Gobernadora de Veracruz, pero señaló que en el estado se respeta, sobre toda las cosas, la decisión del pueblo. "Yo no estoy involucrada de lleno en el partido porque no me corresponde. Yo estoy en la gobernancia del Estado, sin embargo, yo soy una integrante del movimiento, aquí en Veracruz es el movimiento el que me lleva al triunfo. Aquí en Veracruz se respeta al movimiento, se respeta a la militancia y se respeta la decisión del pueblo sobre todo".

El Senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, señalado por actos de corrupción, votó a favor de la Reforma Judicial, con lo cual el oficialismo obtuvo el respaldo necesario para alcanzar la Mayoría Calificada que requería para poder avalar la minuta.

Tras su respaldo a la reforma, Yunes Márquez fue expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) y denunció que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política.

Sin embargo, el pasado 26 de noviembre un Juez de Veracruz canceló la orden de aprehensión contra el Senador Miguel Ángel Yunes Márquez quien enfrentaba acusaciones por uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha retirado la solicitud de extradición presentada ante el Gobierno de Estados Unidos. Los supuestos delitos imputados a Yunes Márquez habrían sido cometidos durante su gestión como alcalde de Boca del Río, Veracruz.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/