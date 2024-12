VIDEO ¬ Superman emprende el vuelo en el nuevo TRÁILER del filme del kriptoniano

MADRID, 19 Dic. (EuropaPress).- Ya está aquí el primer tráiler oficial de Superman, la película con la que arrancará en cines el nuevo Universo DC y que, escrita y dirigida por James Gunn, llegará a las salas el 11 de julio de 2025. Cargado de épica, el avance muestra a Kal-El, encarnado por David Corenswet, derrotado en combate, sangrando y, además, repudiado por los ciudadanos de Metrópolis.

El adelanto, de dos minutos de duración, arranca in media res, presentando el que podría ser uno de los momentos más críticos a los que el hombre de acero tendrá que hacer frente. La estela que deja el Superman de Corenswet cae en picado estrellándose contra la nieve. El último hijo de Krypton aparece magullado sobre el gélido paisaje, sangrando y abandonado a su suerte.

Acto seguido y, mientras suena una revisión de la legendaria banda sonora que John Williams compuso para la película de 1978 que dispara la épica, se suceden varias imágenes de Clark Kent en la redacción del Daily Planet, acompañado de Lois Lane (Rachel Brosnahan), y en Smallville junto a su padre adoptivo, Jonathan (Pruitt Taylor Vince).

On July 11, It Begins. Superman - Only in Theaters 2025 #Superman #FilmedForIMAX

