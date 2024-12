El Poli crea vacuna contra el virus Mayaro junto con universidades de Texas y Oxford

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), junto con la Universidad de Oxford y el Centro Médico de la Universidad de Texas, diseñaron una vacuna contra el virus Mayaro, un patógeno transmitido por el mosquito Aedes, relacionado con el dengue y el chikungunya.

El virus Mayaro provoca fiebre y artritis crónica, afectando principalmente a países del continente americano. Actualmente, no existe una vacuna aprobada para combatirlo, lo que convierte este desarrollo en un avance crucial para la salud pública.

Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, participó activamente como investigador senior en el proyecto, que incluyó trabajo de campo y ensayos experimentales. Este esfuerzo fue respaldado por destacados académicos internacionales.

El proyecto fue documentado en un artículo publicado por la revista npj Vaccines, asociada a Nature, donde se detalla el riesgo que representa el Mayaro y su posible adaptación a ciclos de transmisión urbana mediante el mosquito Aedes, ampliamente distribuido en el continente.

La publicación destacó la eficacia de las plataformas basadas en partículas similares a virus (VLP) en el diseño de vacunas, tecnología utilizada en este desarrollo. Estudios previos han demostrado respuestas inmunes sólidas y seguras en vacunas contra chikungunya, lo que abre una vía prometedora para combatir el Mayaro.

El texto subrayó que no existen tratamientos específicos contra las infecciones del virus, lo que aumenta la urgencia de contar con una solución preventiva. La investigación se realizó en colaboración con universidades de Alemania, Finlandia y Brasil, consolidando un esfuerzo global.

Young Chan David Kim, investigador de la Universidad de Oxford y coautor del estudio, agradeció al equipo su contribución al avance de esta tecnología.

Excited to share our latest research on the structure and pre-clinical evaluation of Mayaro Virus-Like Particles (VLPs) as a vaccine candidate against Mayaro virus, now published in npj Vaccines!

https://t.co/jcyyMeX8rX

— Young Chan (David) Kim (@yckim__) December 19, 2024