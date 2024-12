GenteAsí ¬ Una fiesta decembrina en México se viraliza por usar ataúd como hielera

Lo que terminó por llamar la atención de los usuarios de redes sociales fueron las bolsas de hielos que yacían dentro del ataúd.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- En el marco de las fiestas decembrinas se han vuelto virales momentos bastante surrealistas en redes sociales. Uno de ellos, se dio durante una posada en estado de Aguascalientes.

Fue el 15 de diciembre cuando la usuaria de TikTok @dulcegarcia3138 compartió un video en el que se puede observar un ataúd abierto en medio de lo que, en primera instancia, parece ser un funeral pese a la decoración que a éste lo acompaña.

"Cuando hay velorio y posada a la vez", se puede leer en el clip de unos cuantos segundos de duración.

Sin embargo, lo que terminó por llamar la atención de los usuarios de redes sociales fueron las bolsas de hielos que yacían dentro del féretro.

Por lo anterior, decenas de internautas comenzaron a dejar diversos comentarios llenos de humor como "cuando ya diste el dinero de la posada y no quieres faltar", "si me petateo en diciembre no se vayan a pasar de lanza en mi funeral", y "el verdadero 'el muerto al pozo y el vivo al gozo'", entre otros.

Ante la viralidad del video, Dulce, la mujer responsable de grabar y compartir el clip en redes sociales, detalló que la posada fue organizada por su madre, quien trabaja en una empresa de ataúdes y, casualmente, tenía uno en su casa como adorno.