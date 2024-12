Verbena Navideña, pista de hielo y El Cascanueces entre las actividades de este fin

Este sábado y domingo habrá diversas actividades como el Sneaker & Trucks, conciertos gratis en el Zócalo capitalino y fotos con Santa Claus.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Navidad está muy cerca y la Ciudad de México tiene varias opciones para disfrutar de este fin de semana, acá te compartimos algunas.

Verbena Navideña

La Verbena Navideña llegó al Zócalo con diversas actividades para toda la familia, como presentaciones de grupos musicales de diversos géneros, funciones de pastorelas, además de un bazar para buscar todo lo necesario para decorar y un área de comida. La Verbena permanecerá en el Zócalo hasta el 30 de diciembre (el 25 de diciembre no habrá actividades).

Este sábado 20 de diciembre se presentará El Grupo Mono Blanco a las 20:15 horas, mientras que el domingo será turno de Rebeca Lane a las 20:15 horas.

¿Dónde? Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución s/n , Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México) de 10 a 23 horas.

¿Cuánto? Sin costo

Conciertos, pastorelas y nieve en Aztlán

Aztlán Parque Urbano ofrecerá diversas actividades para todos sus asistentes

Concierto navideño : el 21 de diciembre, la cantante Nina Olimón se presentará en la Explanada Fuente a las 19:00 horas con su espectáculo "La Navidad llegó a tu casa", para interpretar temas navideños como "Noche de Paz".



La foto con Santa Claus : algo clásico de la temporada es tomarse la foto del recuerdo con Santa Claus y la oportunidad está en Aztlán, ya que el 22 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas, Santa llegará hasta Aztlán para recibir las cartas de los niños y niñas. Esto será frente al carrusel.

: algo clásico de la temporada es tomarse la foto del recuerdo con Santa Claus y la oportunidad está en Aztlán, ya que el 22 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas, Santa llegará hasta Aztlán para recibir las cartas de los niños y niñas. Esto será frente al carrusel. Una pastorela divertida: Para reír y pasar un buen rato la opción es la Pastorela Jesús de Veracruz que se presentará el 22 de diciembre a las 18:30 horas.

¿Dónde? Aztlán Parque Urbano (Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México).

¿Cuánto? Entrada sin costo

Sneaker & Trucks

Este sábado 21 de diciembre se realizará un evento especial para quienes coleccionan tenis o están buscando uno en especial: Sneaker & Trucks reunirá sneakers, moda y gastronomía en la Monumental Plaza de Toros México.

El equipo de Sneaker Fever ha seleccionado a tiendas destacadas como Nasty Sneakers, Relative Store, The King of the Hood, Pompa Street, PapaSneakers MX, Le Roi, Grimey Wear, Next Step, Manzo Sports, Vlad Caps, Wear & More, Master Hoodie, entre otras, para formar parte de sete evento familiar y pet friendly.

¿Dónde? Monumental Plaza de Toros México (Cda. Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710 Ciudad de México) de 11:00 a 20:00 horas.

¿Cuánto? El costo de la entrada general es de 130 pesos.

Pista de hielo en la Terraza Secreta

Una de las experiencias características de esta temporada es la pista de patinaje, una de las que brinda una gran experiencia es la del Four Seasons Mexico City. La pista se encuentra en la Terraza Secreta del 4to piso del hotel y mide 200 metros cuadrados, una experiencia para toda la familia con una hermosa vista a Reforma.

La experiencia forma parte de "Festive Season", la temporada festiva de Four Seasons Mexico City en la que destaca su oferta gastronómica navideña en los distintos restaurantes del hotel, así como un jardín completamente iluminado con un espectacular árbol navideño.

Esta pista funciona sin electricidad o agua, no se necesitan generadores, cero emisiones de agua, energía, CO2 y cuenta con una fórmula autolubricante que se libera al patinar. Creada por Glice, un fabricante suizo de pistas de hielo sintético, esta pista parece y se siente como hielo, pero no es hielo.

¿Dónde? Four Seasons Mexico City (Av. Paseo de la Reforma 500, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México), estará abierta hasta el 7 de enero.

¿Cuánto? Adultos 1 mil 200 pesos y niños (4 a 12 años) 650 pesos, este funciona como crédito por el monto de boleto pagado que se aplica en alimentos y bebidas únicamente en la zona de la pista donde hay bebidas, snacks y postres. Los accesos se compran aquí.

Horarios: Lunes de 12 del día a 7 de la noche; martes y miércoles de 4 de la tarde a 9 de la noche; jueves de 4 de la tarde a 10 de la noche sólo para adultos por el Takeover de Fifty Mils; viernes y sábados de 4 de la tarde a 10 de la noche; domingos de 12 del día a 7 de la noche. No habrá servicio los días 11, 12, 18, 24 y 31 de diciembre y 1 de enero.

The Selfie Experience Navidad

Si lo que buscas es un lugar para tomarte increíbles fotos pero con temática navideña, The Selfie Experience Navidad cuenta con espacios diseñados para dejar volar la creatividad como uno con árboles de navidad u otro con bastones de dulce, entre otros, para posar frente a la cámara de tu celular y lograr las mejores tomas.

La entrada es sin costo, sólo hay que llegar al Palacio de Hierro Polanco sótano 1 y realizar el registro para elegir horario y poder pasar.

¿Dónde? El Palacio de Hierro Polanco sótano -1, (Av. Moliere 222) de 11:15 a 21:00 horas.

¿Cuánto? Entrada gratuita.

El Cascanueces en el Auditorio Nacional

La Compañía Nacional de Danza presenta el clásico El Cascanueces en el Auditorio Nacional con la música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Además, cuenta con la participación de estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana y de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, como los hermanos Clara y Fritz, además de soldados, angelitos y ratones.

Funciones:

Viernes 20 de diciembre a las 7:30 pm.

Sábado 21 de diciembre a las 12 del día y a las 6 de la tarde.

Domingo 22 de diciembre a las 12 del día y a las 5 de la tarde.

Lunes 23 de diciembre a las 12 del día y a las 6 de la tarde.

¿Dónde? Auditorio Nacional (

¿Cuánto? Los boletos van de los 380 pesos a los 2 mil pesos, más cargos por servicio.

