Óscar Rentería es el nuevo Secretario de Seguridad sinaloense; Harfuch lo respalda

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobernador Rubén Rocha Moya tomó protesta este sábado al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Óscar Rentería Schazarino, como el nuevo Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Este nombramiento sigue a la renuncia de Gerardo Mérida Sánchez, quien ocupó el cargo durante poco más de un año hasta esta mañana.

El acto, realizado en la Novena Zona Militar, contó con la asistencia de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien días antes visitó la entidad para implementar nuevas estrategias de seguridad en el estado.

En su discurso, el Gobernador Rocha Moya expresó su gratitud a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario García Harfuch, subrayando la importancia de la colaboración entre las fuerzas estatales y federales para combatir la inseguridad en Sinaloa.

"A partir de la fecha, el General de Brigada Óscar Rentería Schazarino estará al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad". Así lo anunció Omar García Harfuch a través de su cuenta en X.

A partir de la fecha el General de Brigada Óscar Rentería Schazarino estará al frente de la @sspsinaloa1 con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad. Continuarán las acciones para disminuir la violencia en Sinaloa, y detener a los que la generan.

A la fecha han sido… pic.twitter.com/oxl0bKsZzA

El Secretario de Seguridad federal destacó que continuarán las acciones para disminuir la violencia en Sinaloa y detener a quienes la generan.

En su mensaje, informó que, hasta la fecha, han sido detenidas más de 200 personas y se han asegurado más de 400 vehículos, de los cuales 70 son blindados. Además, se han confiscado más de 600 armas de alto poder, así como granadas, explosivos y cantidades significativas de droga, incluyendo más de una tonelada de fentanilo.

Asimismo, destacó que estas operaciones han sido encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El nuevo titular de Seguridad Pública en Sinaloa fue propuesto por el Secretario de la Defensa Nacional, el general de División, Ricardo Trevilla Trejo, y de la misma Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que Rocha Moya garantizó que cuenta con el apoyo del Gabinete.

“Para esta decisión, se ha reunido este equipo importantísimo, de élite, para recomendar y decir allá va el general Rentería, con el apoyo de todo el gabinete de Seguridad, y con esto estamos escribiendo la posibilidad de nuevas esperanzas en materia de seguridad, basados en la realidad, en una disposición muy importante de las fuerzas del orden, por eso es que me siento contento”, dijo el Gobernador.

El general Óscar Rentería Schazarino, recientemente designado como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, tiene una destacada trayectoria militar que abarca más de tres décadas. Antes de su nombramiento, se desempeñaba como comandante de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, Michoacán, y previamente fungió como comandante de la Primera Zona Militar en la Ciudad de México.

Originario de Villahermosa, Tabasco, Rentería Schazarino ha dedicado 38 años de servicio ininterrumpido a la Secretaría de la Defensa Nacional tras ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el 1 de septiembre de 1986 como cadete en el Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México.

El Gobierno de Sinaloa destacó que, a lo largo de su carrera, el general Rentería Schazarino ha demostrado un firme compromiso con la Seguridad Nacional, obteniendo importantes credenciales académicas y profesionales. Entre sus logros se incluyen un Curso de Mando y Estado Mayor de Guerra, una Licenciatura en Administración Militar, un Curso Superior de Guerra en la Escuela Superior de Guerra, y una Maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa.

El General Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dejó su cargo este sábado tras 15 meses de encabezar la institución estatal. Es la segunda persona que abandona dicho puesto en el Gobierno de Ricardo Rocha Moya.

Mérida Sánchez es originario de Poza Rica, Veracruz, y asumió el cargo de Secretario de Seguridad el 4 de septiembre de 2023, luego de la renuncia del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cristóbal Castañeda Camarillo.

De acuerdo con medios locales, el funcionario presentó su renuncia al Gobernador Rocha Moya la mañana de hoy. Extraoficialmente, se anticipaba que el General Óscar Rentería Schazarino, quien es comandante en activo de la 43 zona militar de Michoacán, lo sustituyera en el puesto.

El Gobierno federal mantiene un operativo permanente en Sinaloa para recuperar la paz en el estado, luego de la violencia desatada entre "Los Chapitos" y "Mayitos" tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada. Hasta la fecha, casi 600 personas han perdido la vida en dicho contexto de violencia.

Esta misma semana, un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, según lo confirmó Omar García Harfuch, titular de la dependencia, esa misma tarde al acudir a la escena del crimen. El atentado ocurrió en el fraccionamiento Villas del Río frente a una escuela primaria, cuando agentes de la dependencia federal circulaban en un vehículo y fueron atacados a balazos por hombres armados, dando pie a un tiroteo.

Las autoridades federales ha desplegado efectivos y el Gabiente de Seguridad se encuentra atendiendo al estado. Apenas el martes, García Harfuch detalló que, por ejemplo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), desde el pasado 3 de diciembres a la fecha se ha implementado acciones para recuperar la paz en el estado, una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum,

En ese sentido, Harfuch indicó que se han desmantelado 69 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa; donde se han asegurado más de 137 mil 189 litros y 17 mil 521 kilos de sustancias químicas; 51 reactores de síntesis orgánica, 62 condensadores y 10 mil destiladores, lo que representa una afectación económica a las organizaciones delictivas de más de 26 mil 259 millones de pesos

A principios de diciembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que la violencia en Sinaloa no va a terminar de la noche a la mañana, pero hay una estrategia nacional que contempla el despliegue de tropas, cateos y la coordinación con el Gobierno estatal.

“Muchas veces no podemos evitar que hechos lamentables como homicidios, robos, etcétera, que ocurren (...) ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad? Más de una opinión o una declaración, es asegurarnos que la violencia disminuya. No es de la noche a la mañana, pero vamos a trabajar todos los días para que disminuya la violencia y no van a parar las acciones, como los decomisos que estamos haciendo. Las acciones las vamos a incrementar para que disminuya la violencia con el único propósito de que la ciudadanía esté segura”, dijo en conferencia de prensa desde Culiacán, ciudad que ha vistiado constantemente.