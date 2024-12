Nissan y Honda anuncian planes de unirse, y ser el tercer fabricante mundial de autos

Por Mari Yamaguchi y Elaine Kurtenbach

TOKIO (AP).— Los fabricantes de automóviles japoneses Honda y Nissan han anunciado este lunes planes para unirse, formando el tercer mayor fabricante de automóviles del mundo por ventas, mientras la industria experimenta cambios dramáticos en su transición alejándose de los combustibles fósiles.

Las dos compañías dijeron que habían firmado un memorando de entendimiento el lunes y que el miembro más pequeño de la alianza de Nissan, Mitsubishi Motors, también había acordado unirse a las conversaciones para integrar sus negocios.

Los fabricantes de automóviles en Japón han quedado rezagados respecto a sus grandes rivales en vehículos eléctricos, y están tratando de reducir costos y recuperar el tiempo perdido.

Noticias de una posible fusión surgieron a principios de este mes, con informes no confirmados que indicaban que las conversaciones sobre una colaboración más estrecha fueron impulsadas en parte por las aspiraciones del fabricante de iPhone de Taiwán, Foxconn, de asociarse con Nissan, que tiene una alianza con Renault SA de Francia y Mitsubishi.

Nissan and Honda, Japan's second and third-largest automakers, have started merger discussions to compete with Tesla and BYD in electric vehicles and software. Honda's CEO Toshihiro Mibe stressed the need for scale to advance in EV and… pic.twitter.com/c16uQqqTRR

Una fusión podría resultar en un coloso valorado en más de 50 mil millones de dólares basado en la capitalización de mercado de los tres fabricantes de automóviles. Juntos, Honda y la alianza de Nissan con Renault SA de Francia y el fabricante de automóviles más pequeño, Mitsubishi Motors Corp., ganarían escala para competir con Toyota Motor Corp. y con Volkswagen AG de Alemania. Toyota tiene asociaciones tecnológicas con Mazda Motor Corp. y Subaru Corp. de Japón.

Incluso después de una fusión, Toyota, que lanzó 11.5 millones de vehículos en 2023, seguiría siendo el principal fabricante de automóviles japonés. Si se unen, las tres compañías más pequeñas fabricarían alrededor de ocho millones de vehículos. En 2023, Honda fabricó cuatro millones y Nissan produjo 3.4 millones. Mitsubishi Motors hizo poco más de un millón.

Nissan, Honda y Mitsubishi anunciaron en agosto que compartirían componentes para vehículos eléctricos como baterías e investigarían conjuntamente software para la conducción autónoma para adaptarse mejor a los cambios dramáticos centrados en la electrificación, siguiendo un acuerdo preliminar entre Nissan y Honda establecido en marzo.

Honda will present the world premiere of two prototype models at #CES2025 on January 7 at 10:30 AM PT.

Honda will also introduce a new proprietary vehicle operating system (OS), which will be applied to the Honda 0 Series models.

Learn more: https://t.co/ENXXuO4rMn pic.twitter.com/t8e4sTqi58

— Honda (@Honda) December 19, 2024