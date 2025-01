FOTOS Y VIDEOS: PolyMarchs pone a bailar a 200 mil personas en festejo de Año Nuevo

Más de 200 mil personas se congregaron en Paseo de la Reforma para disfrutar del espectáculo que ofreció PolyMarchs en la fiesta de fin de año organizada por el Gobierno de la CdMx.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- Más de 200 mil personas se congregaron en la avenida Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, para despedir el 2024 y comenzar el Año Nuevo en una gran celebración organizada por el Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) y que fue musicalizada por el high energy de PolyMarchs.

Pese a que el evento estaba anunciado para iniciar en punto de las 22:00 horas, miles de personas comenzaron a darse cita en el lugar desde la tarde para apartar el mejor lugar posible y disfrutar del espectáculo visual y sonoro que caracteriza al icónico colectivo de DJs originario de la capital mexicana.

¡El Ángel de la Independencia vibró como nunca con #Polymarchs! 🪩✨ Más de 200 mil personas se reunieron para despedir el año y dar la bienvenida al 2025, con un increíble despliegue de luces y bailando en la discoteca más grande del mundo al ritmo del High Energy. 🎶🎉 Gracias… pic.twitter.com/tI6XZKROLT — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) January 1, 2025

Esta temprana asistencia terminó por verse recompensada, pues poco antes de las 21:00 horas el Sonido La Conga, uno de los sonideros más reconocidos proveniente del barrio de Peñón de los Baños, de la Alcaldía Iztapalapa, hizo un sorpresivo acto para poner a bailar a las y los asistentes al ritmo de grandes clásicos de la cumbia y la música electrónica.

Posteriormente, llegó el turno del acto principal y PolyMarchs subió al escenario para comenzar con su espectáculo que convirtió a una de las principales vialidades de la CdMx en una gigantesca discoteca móvil llena de luces, color y, por supuesto, música disco y el característico high energy.

Danger, danger! It’s dangerous 🎶 El faraónico Polymarch at Ángel de la Independencia 2025 📍CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/CSbjrlfDAV — Baldwin René (@baldwin_rene) January 1, 2025

En esta ocasión, quienes se encargaron de poner el ambiente fueron Víctor Estrella y John Barrera, ambos de la familia Polymarchs encabezada por su fundador, Apolinar Silva de la Barrera. La DJ Sintonika también estuvo presente y fue la encargada de dar inicio al set musical.

Así, las miles de personas que se congregaron en el lugar pudieron prepararse para despedir el 2024 sacando a relucir sus mejores pasos de baile al ritmo de temas como "Funky Town", "Born to be Alive" y "The Heart of the City".

Así el ambiente sobre avenida Reforma CDMX con PolyMarchs; el sonido muy malo pero la banda chilanga super prendida #Polymarchs pic.twitter.com/n8LQ3DGSTR — 4T (@Fidelia97528346) January 1, 2025

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México, como parte del espectáculo se contó con la participación de 20 bailarines, además de que se utilizaron 54 pantallas sobre el escenario y otras gigantes que fueron desplegadas sobre la avenida para que quienes se encontraban más lejos pudieran observar de todo el show visual.

En el evento también hizo acto de presencia la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien subió al escenario para llevar a cabo el tradicional conteo de los últimos segundos de 2024 y dar la bienvenida al 2025.

Así miles reciben el 2025 con Polymarchs en Paseo de la Reforma CDMX !!! pic.twitter.com/4eC5wFcKst — @vientoinformativo (@VientoInforma) January 1, 2025

"Bienvenidos a la discoteca más grande del mundo, aquí en Paseo de la Reforma, 200 mil personas. Feliz año 2025, alegre y transformador", mencionó la mandataria capitalina durante su participación en la fiesta de Año Nuevo.