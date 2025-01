De Japón a México: el mundo da bienvenida al 2025 con deseos de paz (FOTOS Y VIDEOS)

Alemania/Francia/Ciudad de México, 1 de enero (DW/RFI/SinEmbargo).- Desde Sídney a París, pasando por una Damasco libre del poder de los Asad, el mundo celebró el miércoles a medianoche la entrada en 2025 tras un año marcado por las guerras en Ucrania y Oriente Medio, los Juegos Olímpicos y el regreso de Trump.

Cinco meses después de brillar ante el mundo en ocasión de los Juegos Olímpicos, París volvió a ponerse sus mejores galas para recibir el nuevo año, con más de un millón de personas reunidas en la popular avenida de los Campos Elíseos.

Momento de festejos y buenos deseos, el cambio de año también sirve para echar la vista atrás y hacer un balance de un año que muchos celebran ver ya por el retrovisor.

"Obviamente ha habido mucha guerra y disturbios en muchos sitios", afirmó Stuart Edwards, un trabajador de seguros de 32 años, que acudió a recibir 2025 en la emblemática bahía de Sídney, autoproclamada la "capital mundial del Año Nuevo".

Más de un millón de espectadores se reunieron para observar los fuegos artificiales en la ciudad australiana, en una imagen que suele acompañar los preparativos de los festejos en otros husos horarios del mundo.

Estampas similares se produjeron después en Bangkok, Hong Kong, Damasco, París o Madrid, donde los españoles suelen recibir el año comiendo uvas en cada una de las 12 campanadas de medianoche.

Entre otros hitos, 2024 se convirtió en el año más caluroso registrado hasta ahora, con desastres naturales provocados por el cambio climático que causaron devastación por todo el planeta, desde la selva amazónica de Brasil hasta la costa mediterránea española.

La cifra de presentes en las calles recuerda el récord de turistas que pasaron por la ciudad en 2024: casi 65 millones de visitantes, según cifras oficiales. Se trata del segundo mayor contingente de turistas en la historia de Nueva York, lo que supone un aumento del 3.5 por ciento respecto al año anterior.

Con la lluvia y sin muchas opciones para resguardarse, muchos decidieron abandonar el recinto, mientras que otros buscaron refugio en las pocas carpas disponibles. Aun así, el mal tiempo no impidió que la celebración siguiera adelante como manda la tradición.

Un grupo de turistas, todas mujeres, procedentes de Perú, México e India, que se reunieron en Nochevieja, no se dejaron intimidar por el mal tiempo y bailaron alegremente, agitando sus chubasqueros recién comprados. Llegaron pronto para asegurarse un sitio en la fiesta y aguantaron siete horas sin ir al baño, ya que no se permite volver a quienes abandonan la zona rodeada de barreras policiales.

Entre ellos estuvo Belinda, que reveló el secreto de su resistencia mostrando el extremo del pañal que utilizó para llegar sin problemas a 2025. Un sacrificio realizado por gran parte de la multitud que eligió pasar la Nochevieja en la pista más famosa del mundo.

A medianoche, bajo una lluvia de confeti de colores, descendió la famosa bola de cristal iluminada, marcando oficialmente la llegada del nuevo año. Con un peso de 5.39 toneladas, la estructura está formada por dos mil 688 triángulos de cristal de Waterford e iluminada por más de 32 mil LED, un espectáculo que atrae miradas de todo el mundo.

Mientras tanto, se lanzaron alrededor de 1.5 toneladas de confeti sobre la multitud, que celebró al son del clásico de Frank Sinatra “New York, New York”. La fiesta se retransmitió a más de 175 millones de personas en Estados Unidos y a más de mil millones en todo el mundo, reafirmando el estatus de Times Square como escenario de la Nochevieja más famosa del planeta.

A pesar de la lluvia torrencial, la celebración terminó con bailes, cantos y confeti empapado, manteniendo viva la tradición y la energía características de la Nochevieja neoyorquina.

En la Ciudad de México (CdMx), por su parte, más de 200 mil personas se dieron cita en Paseo de la Reforma, una de las principales vialidades de la capital mexicana, para despedir el 2024 a ritmo de música high energy, en una gran fiesta organizada por el Gobierno capitalino.

Desde la tarde del 31 de diciembre, miles de asistentes se congregaron en el lugar para disfrutar de la música y el espectáculo visual que ofreció PolyMarchs, el colectivo de DJs más representativo del país.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CdMx, también hizo acto de presencia en el evento para llevar a cabo el conteo de los últimos segundos del año y recibir al 2025.

El 2024 fue un año de elecciones, con millones de personas acudiendo a las urnas en más de 60 países.

México eligió a Claudia Sheinbaum como la primera mujer Presidenta del país y los venezolanos vivieron otros controvertidos y discutidos comicios, que resultaron en la proclamación de un nuevo mandato para Nicolás Maduro.

Pero ninguna votación generó tanta atención como las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos en las que Donald Trump se aseguró su regreso a la Casa Blanca.

Aunque no será investido hasta el 20 de enero, su triunfo ya tiene repercusiones en todo el planeta. El Presidente electo ha prometido aranceles para México o China y ha dicho que acabará con la guerra en Ucrania en tan sólo 24 horas.

Después de casi tres años de conflicto bélico, los ucranianos temen una disminución de la ayuda militar estadounidense con Trump que agrave su situación en el frente oriental, donde las tropas rusas, mejor armadas y más numerosas, avanzan paulatinamente.

El Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró en su mensaje de Año Nuevo que el país deberá luchar en 2025 en "el campo de batalla", pero también en la "mesa de negociaciones" para poner fin a casi tres años de invasión rusa.

Our 2024. Every single day of it has been won by our warriors, by all our people, by everyone who defends, works, strengthens, and helps.

Hard work and courage, humanity and integrity of the entire nation filled this year. Along with care, development and love, the desire to… pic.twitter.com/uL3Tq3Gb13

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2024