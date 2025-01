VIDEO FUERTE ¬ Un hombre es empujado a las vías del Metro de NY por un desconocido

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– El Metro de Nueva York volvió a ser escenario de un nuevo incidente de violencia: un hombre fue empujado frente a un tren en la estación 18th Street, en el barrio de Chelsea, Manhattan, el martes 31 de diciembre, según informó la prensa estadounidense.

El incidente dejó a la víctima en estado crítico con una fractura de cráneo, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Bellevue, donde continúa recibiendo atención médica.

En redes sociales se difundió un video que muestran el momento en el que un joven, con chamarra color café, se encuentra en espera del tren en una estación de Manhattan. Detrás de él se observa a un hombre encapuchado y con un tapabocas caminando sobre el andén.

En el momento en que el tren ingresa a la estación, el hombre encapuchado lo empuja a las vías.

El agresor fue identificado como un hombre de 23 años, quien ya se encuentra bajo custodia policial y está siendo interrogado como “persona de interés”.

El Alcalde de Nueva York, Eric Adams, condenó el incidente en sus redes sociales y lo calificó como “horrendo”.

La Policía indicó que no hay evidencia de que el agresor y la víctima se conocieran previamente, lo que refuerza la teoría de un ataque aleatorio.

An innocent bystander was the victim of an appalling act of violence at the 18th street subway stop today. Due to the quick efforts of the NYPD, a suspect has already been taken into custody. My heart goes out to the victim and their family, and I pray for their recovery.

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 31, 2024