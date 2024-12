Mujer quemada viva en Metro de NY es identificada. Se llamaba Debrina y tenía 61 años

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– Las autoridades identificaron a la mujer que murió cuando fue quemada viva en un vagón de un metro de la Ciudad de Nueva York el pasado domingo 22 de diciembre. Se trata de Debrina Kawam, de 61 años.

De acuerdo con medios nacionales de Estados Unidos, la Policía de Nueva York informó que la mujer es originaria de Toms River, un municipio y ciudad costera ubicada en Jersey Shore en el condado de Ocean.

El cuerpo de Debrina Kawam no pudo ser identificado durante días después del ataque debido a las graves quemaduras que presentaba. El Departamento de Policía de Nueva York no proporcionó una causa oficial de muerte.

Según la policía, los registros dentales y pruebas de ADN fueron claves para confirmar su identidad.

El brutal asesinato de Debrina generó indignación y llevó a las autoridades locales a tomar medidas contundentes. Eric González, Fiscal del Distrito de Brooklyn, expresó su confianza en la solidez de las pruebas presentadas contra el acusado, un guatemalteco de nombre Sebastián Zapeta-Calil.

La mañana del 22 de diciembre, un sujeto de origen guatemalteco asesinó a una mujer al interior de un vagón en el Metro de Nueva York al prenderle fuego de manera intencional.

Los hechos quedaron registrados en un video que fue captado por una cámara de videovigilancia. En las imágenes, se puede apreciar al sujeto observando los hechos que acababa de cometer.

La agresión tuvo lugar aproximadamente a las 7:30 del pasado domingo, en un vagón en la estación Stillwell Avenue en Brooklyn, de la línea F, en donde estaba la mujer aparentemente dormida, cuando el sujeto, identificado como Sebastián Zapeta-Calil, se acercó a ella con un encendedor en la mano, con el que le prendió fuego a la ropa de la víctima.

