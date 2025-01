EU pide poner advertencia sobre riesgo de cáncer en etiquetas de bebidas alcohólicas

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El director general de Sanidad de Estados Unidos (EU), el doctor Vivek Murthy, solicitó este viernes actualizar la etiqueta de advertencia de las bebidas alcohólicas para incluir los riesgos asociados al cáncer. También hizo un llamado a las y los estadounidenses, y al personal de salud a prevenir dicha enfermedad.

En la publicación del nuevo aviso, alertó que si bien la evidencia científica de esta conexión ha ido aumentando en las últimas cuatro décadas, menos de la mitad de los estadounidenses lo reconocen como un factor de riesgo.

NEW: Today, I’m releasing a Surgeon General’s Advisory on the causal link between alcohol consumption and increased cancer risk. Alcohol is the 3rd leading preventable cause of cancer in the U.S., contributing to about 100,000 cancer cases and 20,000 cancer deaths each year. pic.twitter.com/sKTlPAZlFw

— Dr. Vivek Murthy, U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) January 3, 2025