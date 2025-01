La detención del Alcalde de Comalapa fue por estrategia de cero impunidad: Sheinbaum

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la mañana de este lunes que la detención del Alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro Herrera, es resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.

Desde Palacio Nacional, destacó en su conferencia matutina que la detención se realizó en el marco de una serie de operativos y acciones legales emprendidas por la FGE para combatir la corrupción y el crimen organizado en la región. "Tiene que ver con una estrategia de cero impunidad", sostuvo.

Sheinbaum Pardo explicó que las indagatorias de la dependencia estatal revelaron presuntas irregularidades y vínculos del Presidente Municipal con actividades ilícitas, lo que llevó a su detención.

“Esto proviene de investigaciones. No es que haya ‘presuntamente un Presidente Municipal está...’. Esto viene de investigación por alguna extorsión, homicidio, desaparición. Al hacerlas, ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar servidor público, es funcionario. O quién sabe, porque tampoco funcionan, ¿verdad? No sé cómo se les puede llamar cuando hay colusión con el crimen. Delincuentes, presuntos, porque se tiene que demostrar su inocencia”, sostuvo.