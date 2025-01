Un agente estatal lo mató en Juárez. Julián era de EU, enfermero, un hombre tranquilo

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 7 de enero (SinEmbargo).– Cuando conducía su vehículo, Julián Alfredo Rodríguez Medina, fue asesinado. Un policía ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), perteneciente a la Fiscalía de Chihuahua, abrió fuego contra el vehículo donde viajaba el hombre acompañado de su hermano y un amigo.

Rodríguez Medina era estadounidense y se desempeñaba como enfermero en una clínica en El Paso, Texas, de acuerdo con sus familiares. El hecho se registró la tarde del domingo 5 de enero, en la colonia Melchor Ocampo, donde reside la familia de la víctima.

De manera oficial la Fiscalía estatal no identificó a la víctima ni al agente, aunque se conoció que éste último es Arturo Iván V. S. un comandante del Grupo K-9, especializado en búsqueda de personas desaparecidas, que actualmente se encuentra detenido.

A US citizen, who was reportedly a nursing assistant living in El Paso, was killed after being gunned down by Mexican Ministerial Police who opened fire on their vehicle.

The video is from the incident which occurred yesterday in Ciudad Juarez, Chihuahua. Mexican authorities… pic.twitter.com/nRWxw6Kpow

— All Source News (@All_Source_News) January 6, 2025