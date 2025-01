VIDEO FUERTE ¬ Un ministerial mata a estadounidense en Juárez; evalúan uso de fuerza

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua inició una investigación interna por la muerte de un ciudadano americano, originario de El Paso, Texas, quien perdió la vida debido a disparos realizados por un agente ministerial en Ciudad Juárez.

El incidente ocurrió la mañana del domingo en la colonia Melchor Ocampo. Según informes, el agente ministerial disparó su arma tras percibir una amenaza a su integridad mientras acompañaba a una agente del Ministerio Público del área de delitos sexuales para entregar un citatorio.

Las declaraciones iniciales, junto con los videos recopilados y los testimonios de testigos, serán cruciales para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del agente involucrado.

Una de las grabaciones muestra el momento exacto en el que el agente ministerial dispara contra el automóvil.

A US citizen, who was reportedly a nursing assistant living in El Paso, was killed after being gunned down by Mexican Ministerial Police who opened fire on their vehicle.

The video is from the incident which occurred yesterday in Ciudad Juarez, Chihuahua. Mexican authorities… pic.twitter.com/nRWxw6Kpow

— All Source News (@All_Source_News) January 6, 2025