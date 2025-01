Zamarripa forjó un reinado en la Fiscalía de Guanajuato y lo extendió a las policías

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- Carlos Zamarripa, quien estuviera al frente de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, dejó finalmente el cargo luego de 16 años al frente de la institución —primero como Procurador y después como Fiscal— dejando una herencia a la entidad de decenas de miles de personas asesinadas, miles de desaparecidos, masacres, fosas y dejando a la entidad como la región en la que más policías matan.

Zamarripa ha sido un personaje muy controvertido dentro del sistema de justicia penal en México. Llamado el Fiscal "perenne" o "eterno" es el funcionario que más tiempo ha permanecido al frente de una institución de investigación y de procuración de justicia. Desde su llegada a la entonces Procuraduría General de Justicia y su posterior designación como fiscal general, Zamarripa acumuló un poder sin precedentes en la estructura judicial estatal.

Carlos Zamarripa logró consolidar un control casi absoluto en los aparatos de justicia del estado, al grado de influir directamente en el nombramiento de jefes de policía en diversos municipios y en puestos de otras instituciones de vigilancia o observancia de la procuración de justicia, según explicó en Saul Arellano, profesor de asignatura de las Facultades de Derecho y de Economía de la UNAM, y experto estudioso de seguridad de Guanajuato.

“Carlos Zamarripa, sin duda alguna, es quizá uno de los personajes más siniestros de la justicia a nivel estatal en el país. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque, a lo largo de toda su carrera, fue ascendiendo al interior de la Fiscalía, antes Procuraduría General de Justicia, y fue un sujeto que, poco a poco, se fue haciendo de cada vez más espacios de poder dentro de los aparatos de justicia del estado. A tal nivel llegó su influencia que no había alcaldía ni gobierno municipal que no le consultara, al menos, a quién nombrar como director de Seguridad Pública. En muchos casos, incluso, se atrevía a imponer quiénes deberían ser las o los jefes de las policías a nivel local”, explicó el experto en entrevista con SinEmbargo.