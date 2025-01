La suspensión del Comité de Evaluación del PJ viola resolución del TEPJF: Sheinbaum

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó este miércoles que el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspenda su trabajo para elegir a los mejores perfiles rumbo a la elección judicial, pues aseguró que dicha pausa viola la resolución del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga a todas las instancias a no detener la organización de los comicios.

“Están violando una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El TEPJF ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces el amparo no es procedente. La Corte no tendría que resolver ante este amparo”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.