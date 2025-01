La Reforma Electoral que quiere la Presidenta acabaría con el acomodo de las cúpulas

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- La reforma para acabar con las listas de plurinominales para llegar al Congreso de la Unión sin el voto directo representará un fuerte golpe para las cúpulas de los partidos políticos.

Los "pluris" —que nacieron como un mecanismo de representación proporcional para asegurar la representación de las minorías— son posiciones que a lo largo de los años han sido utilizadas históricamente por los líderes partidistas para beneficiarse a sí mismos, a sus socios o incondicionales, colocándolos en el Congreso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la semana pasada que en febrero próximo, al iniciar el periodo ordinario, presentará una serie de iniciativas de reformas en materia electoral. Una de ellas busca poner fin a la reelección y al nepotismo en los cargos de elección popular, así como reducir el financiamiento a los partidos y modificar la representación de las minorías, eliminando las listas plurinominales.

Con respecto a la Reforma Electoral, la Presidenta dijo debe centrarse en tres puntos: la reducción de los costos de las elecciones sin comprometer su legitimidad; la disminución del financiamiento a los partidos; y permitir que las minorías tengan representación sin necesidad de las listas plurinominales, considerando alternativas como el sistema de primera minoría, similar al del Senado.

Lo cierto es que una reforma para eliminar las plurinominales impactaría directamente a las dirigencias de los partidos, que históricamente han empleado estas listas para asegurar posiciones estratégicas en el Congreso, lo que ha permitido a los líderes mantener el control interno de sus partidos y garantizar la permanencia de sus cuadros más cercanos en el poder legislativo.

“En pocas palabras, la fiesta se acabó. Son los mismos de siempre, quienes no salen a la calle a buscar el voto de la ciudadanía y que simplemente, por la componenda, el compadrazgo y el amiguismo, ven seriamente amenazada la posibilidad de continuar en el poder”, señaló en entrevista Jorge Aljovín Navarro, analista político, experto electoral, constitucional y parlamentario.

El Doctor Javier Hurtado, investigador de la Universidad de Guadalajara, experto en política y analista, coincidió que esta medida tendría un impacto "drástico" en las cúpulas de los partidos, tanto en los de la oposición, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como Morena, pues muchos de los principales liderazgos actuales llegaron al Congreso precisamente por esa vía.

Y es que la lista de líderes de partidos se hace larga.

Los analistas citaron los ejemplos más emblemáticos, como Alejandro Moreno, presidente del PRI y actual senador plurinominal, hermanos Rubén y Carolina Moreira, quienes se han alternado entre cargos plurinominales en la Cámara de Diputados y el Senado; Sergio Gutiérrez Luna, quien incluso logró colocar a su esposa como Diputada federal bajo este principio.

Jorge Aljovín destacó esta práctica no es exclusiva de un solo partido; desde el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, hasta Morena y sus partidos aliados, todos han utilizado las candidaturas plurinominales como una herramienta para premiar la lealtad política, el compadrazgo y el amiguismo.

Ejemplos recientes incluyen a figuras como Ricardo Monreal y Adán Augusto López en Morena; Germán Martínez, Lilly Téllez y Kenia López Rabadán en el PAN, abundó el especialista. “Hay que decir que esto no es un patrimonio solamente de la oposición, del PAN, PRI, en su momento del desaparecido PRD o de Movimiento Ciudadano, sino también, habrá que decirlo, que son premios de consolación en el oficialismo”, destacó Aljovín.

Las candidaturas plurinominales fueron creadas con el objetivo de garantizar la representación de las minorías en el Congreso. Desde su origen en 1963, cuando surgieron los llamados diputados de partido, y su posterior consolidación en los años 90, este mecanismo buscaba reflejar la pluralidad de voces en las cámaras.

Las primeras reformas electorales se impulsaron durante el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964), ante movimientos como los del magisterio y los ferrocarrileros, así como el impacto de la revolución cubana. En 1963, se reformaron los artículos 54 y 63 de la Constitución, permitiendo la elección de diputados de partido, lo que permitió a los partidos minoritarios obtener representación proporcional.

En el año 1972, el entonces Presidente Luis Echeverría redujo el porcentaje mínimo de votación para los partidos de oposición y aumentó el número de diputados plurinominales. Para el año 1977, una nueva reforma constitucional amplió la representación proporcional a 100 diputados en la Cámara, y en 1979 se realizaron las primeras elecciones de diputados plurinominales. Mientras que años después, en 1986, el número de diputados plurinominales se incrementó a 200.

En el caso de la Cámara de Senadores, las reformas fueron impulsadas por la necesidad de los partidos de obtener más representación. En 1993, se abrió la representación proporcional en el Senado y, en 1996, se estableció que la Cámara de Senadores tendría 128 legisladores, con un sistema de representación proporcional y paridad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, el uso de las plurinominales se ha desvirtuado con el tiempo.

"Se fue utilizando este mecanismo para todo: para meter a la esposa, al hermano, al sobrino o incluso al chofer. Definitivamente se pervirtió el sentido original de las diputaciones plurinominales", comentó Javier Hurtado.

“Lo que me parece importante y se debe tomar en cuenta es que se está rediseñando la democracia. Y, finalmente, tendríamos que preguntarnos: esas reformas que surgieron en los años 60 y 70, y que se consolidaron en los 90, ¿todavía son suficientes? ¿Son necesarias? Y los plurinominales, ¿realmente responden a un deseo de representación, calidad y pluralidad, o más bien responden al compadrazgo, al amiguismo y, sobre todo, a familiares en las cúpulas partidistas? Entonces, si tomamos todo este caldo de propias posiciones y posicionamientos, diremos que la ciudadanía tendrá que tomar la mejor decisión”, abundó Aljovín.

Para las dirigencias de los partidos políticos, la desaparición de las plurinominales significaría un golpe directo a su capacidad de negociación interna, de acuerdo con Jorge Aljovín. “El principal golpe será la posibilidad de negociación que tendrán los presidentes partidistas, que justamente ven a los institutos políticos como un botín para repartir entre sus más cercanos, entre sus amigos y sus familiares estas candidaturas”, destacó.

En el caso de la oposición, el panorama es más sombrío, de acuerdo con el analista, quien destacó que “la oposición está moralmente aniquilada” tras los resultados de 2024, por lo que las dirigencias de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano van a tener mayores dificultades para adaptarse a un sistema de representación basado únicamente en mayoría relativa.

“Donde existirán verdaderos problemas será en una oposición que, en pocas palabras, diremos que no solamente se encuentra en estado de coma, sino que en 2024 nos demostró que está totalmente aniquilada, muerta y desaparecida del mapa. También, dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, los problemas vendrán justamente en los partidos satélites, en estos partidos pequeños que habrá que, justamente, coloquialmente decirles que son las rémoras electorales, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que finalmente obtienen sus curules por esta vía y que ganan muy pocos distritos”, detalló.

La eliminación de los plurinominales si bien es una reforma que será aceptada por la opinión pública también tendría sus riesgos si la intención es desaparecer todos los legisladores de representación proporcional, lo cual, sería peligroso r para la pluralidad democrática en el Congreso coincidieron los analistas.

Para Javier Hurtado, por ejemplo, la desaparición de las plurinominales podría tener consecuencias devastadoras para la pluralidad política y la representación de las minorías. "Es un mecanismo que asegura que los partidos sin triunfos de mayoría relativa tengan representación en el Congreso, permitiendo que la masa de votos en favor de esos partidos se traduzca en representación política", explicó Hurtado.

El profesor de la UdeG también destacó que esta modalidad ha permitido que perfiles considerados poco competitivos en una elección de mayoría relativa, por su "carácter antipático" o escasa conexión con el electorado, lleguen al Congreso. Mencionó ejemplos históricos como José Luis Lamadrid, un legislador de Jalisco que nunca ganó una elección directa, pero cuyas aportaciones en reformas políticas fueron fundamentales “o sea fue un gran legislador”, dijo.

El riesgo de regresar a un modelo donde solo existan diputados de mayoría relativa es que los partidos más pequeños podrían desaparecer del Congreso, reduciendo la diversidad política y consolidando mayorías absolutas que no reflejen el verdadero equilibrio electoral del país. "

“Las consecuencias de esa reforma serían devastadoras con relación a la pluralidad política. Yo, simplemente, no estoy de acuerdo, que se eliminen los diputados de representación proporcional, porque es la forma en que tienen los partidos, que no lo tienen un triunfo de mayoría relativa, de tener representación, y que, de alguna manera, la masa de votos que se genera en favor de ese partido, de los electores, tenga una representación, aunque no hayan logrado ganar sus candidatos en los distritos correspondientes”