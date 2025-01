GenteAsí ¬ Chofer de app deja a joven de CdMx lejos de su destino y desata escándalo

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La usuaria de TikTok Aydee Ov denunció que el conductor del servicio de BlaBlaCar, la popular plataforma que se ha convertido en una opción económica para aquellos que hacen viajes largos, que solicitó, se negó a dejarla en el lugar acordado dentro de la aplicación.

Fue el pasado de 9 de enero, dentro de la plataforma de TikTok, que se hizo viral el video en el que se puede observar al conductor, que ofreció un viaje al metro General Anaya, decirle a la joven que no la iba a dejar en el destino acordado.

“En la aplicación decía metro General Anaya y me dices que no te da tiempo, entonces págame mi dinero si me vas a dejar en donde tu quieres”, se puede escuchar a la joven reclamarle al conductor, quien se limitó a responder "así es esto, no es Uber y no te voy a dar el dinero si ya estamos en Ciudad de México".