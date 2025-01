Israel aprueba acuerdo con Hamás para, ahora sí, frenar la guerra y cambiar rehenes

Madrid, 17 de enero (EuropaPress).- El Gabinete de Seguridad de Israel dio "luz verde" este viernes al acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para un alto el fuego en la Franja de Gaza, así como para el intercambio de rehenes por presos palestinos. Sin embargo, el pacto aún debía ser ratificado por el Gobierno en una reunión que se prevé para más adelante.

El órgano emitió una "recomendación" al Gobierno para que aprobara el acuerdo "después de examinar todos los aspectos diplomáticos, de seguridad y humanitarios" que rodeaban el acuerdo, y en vista de que el pacto "respaldaba el logro de los objetivos de la guerra", según detalló la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en su perfil oficial en redes sociales.

El Gabinete de seguridad estaba integrado por el propio Netanyahu; el ministro de Defensa, Israel Katz; el de Exteriores, Gideon Saar; el de Justicia, Yariv Levin; el encargado de Finanzas, Bezalel Smotich; y su homólogo de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. En las reuniones también podían participar otras autoridades, incluidos políticos externos al Gobierno.

Aunque por el momento no trascendió el sentido del voto de cada integrante del gabinete de seguridad, los ministros Smotrich y Ben Gvir, destacados por sus posturas racistas y ultranacionalistas, ya habían anunciado tiempo atrás que rechazarían el pacto. En el caso de Ben Gvir, llegó a amenazar con abandonar la coalición de Gobierno en caso de que se aprobara el acuerdo.

La cuestión debía ser sometida al escrutinio del Gobierno, que previsiblemente se reuniría esa tarde y aprobaría el acuerdo con los votos en contra de Smotrich y Ben Gvir, y presumiblemente de otros ministros como el de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, miembro del partido Likud de Netanyahu y que el jueves amenazó con dimitir por asuntos también relacionados con el acuerdo.

Estados Unidos y Qatar anunciaron el miércoles que, como principales mediadores entre Israel y Hamás, las partes habían llegado a un acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza que incluía además la liberación de rehenes secuestrados por el grupo islamista desde el 7 de octubre de 2023, a cambio de una cifra indeterminada de presos palestinos en cárceles israelíes.

Sin embargo, el Gobierno israelí no se pronunció entonces al respecto y el jueves el primer ministro Netanyahu acusó a Hamás de "crear una crisis de última hora" al "retractarse de entendimientos explícitos". En este contexto, el jefe del Ejecutivo israelí anunció el aplazamiento de la reunión que iba a celebrar su Gobierno para ratificar el acuerdo.

I welcome the Israeli Security Cabinet's decision to approve the hostage deal which will bring our hostages home, as presented by the Prime Minister and the negotiating team. I expect the government to follow suit in swiftly affirming this decision. This is a vital step toward… pic.twitter.com/djCvh3WK39

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 17, 2025