Las 10 carreras mejor pagadas en México: ¿dónde estudiarlas y cuánto puedes ganar?

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 18 de enero (ASMéxico).- En este nuevo año 2025, las carreras universitarias mejor pagadas serán todas aquellas que se relacionen con la Inteligencia Artificial, debido a la transformación y el avance tecnológico que esta viviendo el mundo. Te enlistamos las 10 mejores.

La Universidad Madero (UMAD) compartió un listado de las carreras universitarias que estima sean las mejor pagadas para este 2025, la mayoría relacionadas con las nuevas tecnologías como:

¡El Dato! Un estudio realizado por la consultora McKinsey Global Institute reveló que para los próximos años las carreras mejor pagadas serán todas aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías, con un gran énfasis en la Inteligencia Artificial y las relacionadas con las herramientas digitales.

También se adelantó que se estima que para 2030 incremente al 90 por ciento la demanda de habilidades en programación y un 50 por ciento en todos los profesionales para la implementación de las tecnologías avanzadas.

En tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que el futuro de México respecto a las carreras profesionales girará entorno a la tecnología, sin embargo, destacó que hay un listado de licenciaturas universitarias tradicionales que seguirán teniendo éxito en este 2025, tales como:

Finalmente la Inteligencia Artificial de Google (IA) ha revelado un nuevo listado de las carreras universitarias que serán las mejor pagadas para este 2025 en México, y que en los próximo años aumentarán su demanda como:

