Alcaraz pasa a cuartos de final del Abierto de Australia; se enfrentará con Djokovic

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS).- El tenista español Carlos Alcaraz avanzó este domingo a cuartos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, por la retirada del británico Jack Draper cuando el murciano dominaba por dos sets (7-5, 6-1), y se enfrentará por un puesto en semifinales con el serbio Novak Djokovic, que se deshizo del checo Jiri Lehecka (6-3, 6-4, 7-6(4)).

Poco más de hora y media necesitó el de El Palmar para sellar su décima clasificación para cuartos de un "grande", convirtiéndose además en el cuarto jugador de la Era Abierta en lograrlo con 21 años o menos —tras Mats Wilander, Bjorn Borg y Boris Becker—.

Tras dos primeros sets favorables, ambos al español, Draper, verdugo de Alcaraz el año pasado en Queen's, comunicó su abandono por problemas físicos, igual que sucedió en el encuentro entre ambos en Indian Wells 2023.

Antes, Alcaraz se vio exigido en la primera manga por un jugador que llegaba a la cita con el doble de tiempo en pista esta semana —12 horas y 34 minutos frente a seis horas y 10 minutos—. El murciano se adelantó 5-2, pero se metió en apuros para pasar a 0-30 con su saque en el 5-5. Dos winners y dos errores forzados del británico, al que rompió el servicio en el último juego, le dieron el parcial.

