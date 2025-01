"No queremos ser estadounidenses", insiste Groenlandia; apuesta al diálogo con Trump

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Groenlandia, Mute Egede, expresó este martes su voluntad de dialogar con la nueva Administración de Estados Unidos, pero dejó claro que no aceptará ninguna concesión de soberanía ante las amenazas reiteradas el lunes por el nuevo Presidente estadounidense, Donald Trump, que volvió a expresar su interés por la isla.

Speaking in Nuuk today, Greenlandic Prime Minister Mute Egede, told the world’s press, Greenland will decide its own future.

“We don’t want to be Danish, we don’t want to be American.

They are calling for direct talks 🇺🇸 and for the debate to stop being held in the media. pic.twitter.com/JLeMk22YCQ

— Jack Parrock (@jackeparrock) January 21, 2025