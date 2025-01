Sheinbaum dice que el tratado comercial con Europa está avanzado pero aún no se firma

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este miércoles que el tratado comercial de México con la Unión Europea va avanzando, pero que todavía no se ha firmado.

Sheinbaum Pardo informó que se continúa trabajando en el tratado comercial, en el que se busca privilegiar la producción en México. "Son importantes los acuerdos comerciales y la relación con otros países. Evidentemente, el T-MEC es muy importante. Pero nosotros tenemos un objetivo muy importante, que es seguir impulsando la producción en nuestro país", subrayó la Presidenta.

El pasado viernes, el Comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, informó a través de su Oficina de prensa detalles de dicho acuerdo, y destacó el liderazgo que ha tenido con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien participa en las negociaciones.

El pilar comercial del tratado, afirmó la Comisión Europea, impulsará sustancialmente una relación comercial ya próspera, pues el comercio de bienes entre la UE y México alcanzó los 82 mil millones de euros en 2023. En tanto, el comercio bidireccional de servicios alcanzó los 22 mil millones de euros en 2022, convirtiendo a México en el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea en América Latina.

Según la Comisión Europea, el tratado comercial establece un marco ambicioso y moderno para profundizar y ampliar el diálogo político, la cooperación y las relaciones económicas entre la UE y México.

La modernización de este acuerdo, destaca el organismo europeo, creará nuevas oportunidades económicas para ambas partes, incluido el potencial de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de la UE a México, al tiempo que promoverá valores compartidos y normas progresistas sobre desarrollo sostenible. También incluirá reglas progresistas para abordar la corrupción en los sectores público y privado.

🆕 We've finalised the modernisation of our global agreement with Mexico. 🇪🇺🤝🇲🇽

A real chance to unlock new opportunities for our businesses and consumers, and to strengthen our economic security.

Muchas gracias @m_ebrard for your leadership!

👉 https://t.co/kfYEL97Lbc pic.twitter.com/kq8M9QBC4T

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) January 17, 2025