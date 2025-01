Acciones de Nvidia y otras empresas tecnológicas se desploman por llegada de DeepSeek

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) .- El desplome de la cotización de las acciones de Nvidia, que llegaba a caer este lunes hasta un 13.3 por ciento en la apertura de Wall Street, ejemplifica este lunes el impacto en los mercados de los buenos resultados del asistente de IA desarrollado por la china DeeepSeek, en comparación con los modelos impulsados por las multinacionales occidentales como OpenAI o Meta, provocando una importante corrección en los valores vinculados a este nicho tecnológico.

En el caso de Nvidia, la mayor compañía mundial por capitalización bursátil y la gran protagonista del rally de la IA del año pasado, acaparaba este lunes la atención del mercado al sufrir una caída de hasta el 13.3 por ciento, que llegaba a borrar en apenas unos instantes alrededor de 440 mil millones de dólares (419 mil 104 millones de euros) del valor de mercado de la multinacional, lo que supone la mayor pérdida intradía jamás registrada.

El hundimiento de Nvidia ante el temor al impacto que el éxito de DeepSeek pueda llegar a tener en la demanda de michochips de alta gama era secundado por las fuertes caídas de otros fabricantes como Broadcom (-14.6 por ciento); AMD (-4.77 por ciento); Arm Holdings (-8.4 por ciento) o Micron (-9.8 por ciento), así como de los holandeses ASML (-7.2 por ciento) y ASM International (-11 por ciento).

Otras caídas significativas este lunes en Europa correspondían al fabricante BE Semiconductor, con un retroceso de más del seis por ciento, mientras que la alemana Infineon se dejaba más de un dos por ciento.

Asimismo, en la Bolsa de Tokio, la cotización de los valores relacionados también ha sufrido importantes caídas este lunes, con descensos del 4.90 por ciento para Tokyo Electron y del 8.6 por ciento para Advantest.

Al margen del generalizado desplome entre los fabricantes de microprocesadores a ambas orillas del Atlántico, el impacto de DeepSeek sobre las expectativas del mercado también se hacía notar en la cotización de empresas de suministro energético ante el temor a que la demanda de energía de la IA sea inferior a la esperada.

De este modo, la cotización de la eléctrica estadounidense Vistra se desplomaba más de un 23 por ciento, mientras que la de GE Vernova caía un 17.7 por ciento y Arista un 16 por ciento. De su lado, compañías de suministro eléctrico como Eaton o NRG se dejaban entre un 12 por ciento y un 13 por ciento, respectivamente.

DeepSeek, el asistente de IA generativa desarrollado por la empresa china del mismo nombre, se ha coronado este fin de semana como la app más descargada para el iPhone, por delante de la popular ChatGPT, de la estadounidense OpenAI, según los datos de su tienda de aplicaciones facilitados por Apple.

Goodbye ChatGPT

It’s only been 5 days since Deepseek R1 dropped, and the World is already blown away by its potential.

13 examples that will blow your mind (Don't miss the 5th one): pic.twitter.com/U5yElFgXaM

— Poonam Soni (@CodeByPoonam) January 25, 2025