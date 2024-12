Buscador de ChatGPT llega a usuarios de cuentas gratuitas; te decimos cómo funciona

MADRID, 17 Dic. (Portaltic/EP).- OpenAI anunció el despliegue general de SearchGPT, el buscador de ChatGPT, en cuentas gratuitas, una característica hasta ahora reservada a suscriptores de pago, así como la llegada de la búsqueda por voz avanzada, funcionalidad incluida en el modo de voz avanzado.

Fue en julio cuando la firma anunció que estaba probando este motor de búsqueda, que combinaba la potencia de los modelos de inteligencia artificial (IA) con información de internet. La versión oficial, en cambio, llegó en octubre, cuando señaló que esta herramienta permitiría consultar las fuentes de información utilizadas por el chatbot.

Entonces, OpenAI dijo que esta función estaría disponible a través de chatgopt.com, aplicaciones móviles y de escritorio de ChatGPT. Si bien primero llegaría a usuarios de ChatGPT Plus y Teams, y después a Enterprise y Edu, la firma avanzó que esperaba desplegarlo a nivel global y gratuito en los próximos meses.

OpenAI anunció ahora la disponibilidad general de SearchGPT en todas las cuentas de ChatGPT en el marco de su evento de 12 días de anuncios, donde también puso a disposición de los usuarios de pago la herramienta de IA generativa Sora y el procesamiento de vídeo en tiempo real en el modo de voz avanzado.

La compañía también lanzó mejoras en la retroalimentación de ChatGPT Search para lograr que la búsqueda sea "cada vez más rápida" y mejor en teléfonos inteligentes, además de que está recibiendo una nueva experiencia de mapas.

Por otro lado, apuntó que los usuarios también podrán buscar mientras hablan con ChatGPT, de manera que la búsqueda por voz ahora se puede complementar con la herramienta de vídeo en tiempo real y otras funciones del modo avanzado. Esto será posible siempre que esté activado el modo de voz avanzado.

