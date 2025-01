Reuters dice que EU podría no aplicar mañana gravamen de 25%. El peso se recupera

La posible suspensión del gravamen del 25 por ciento por parte de Estados Unidos impulsa la recuperación del peso mexicano, según Reuters.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump anunciará nuevos aranceles contra México y Canadá, sus socios comerciales en el tratado denominado T-MEC, a partir de marzo. Sin embargo, estos impuestos incluirán un proceso para que ambos países busquen “exenciones específicas” para ciertas importaciones, según informó este viernes la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo con fuentes cercanas a los planes de Trump, citadas por la agencia, hasta este viernes la situación comercial entre los tres países se mantenía normal y “no se tomará ninguna decisión definitiva hasta que Trump haga un anuncio público”.

Reuters expuso que sus fuentes, “que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto”, dijeron a la agencia que no tenían detalles sobre una tasa arancelaria final, pero señalaron que Trump ha dicho constantemente que planea imponer un arancel del 25 por ciento a las importaciones de los dos países este sábado 1 de febrero.

Esta nueva información difundida por la agencia inglesa generó una apreciación en la moneda mexicana, que ha estado sometida a un vaivén según se ha ido filtrando información de la Casa Blanca y del propio Presidente de EU respecto a las posibles nuevas tarifas al comercio entre las tres naciones.

El peso llegó, hasta el mediodía de este viernes, a un mínimo de la sesión de 20.47 unidades por dólar, lo que significa una corrección de 1 por ciento. La moneda mexicana inició la jornada de este viernes en un nivel de 20.66 por cada billete verde.

Apenas ayer, el Presidente Trump dijo que aplicará aranceles de 25 por ciento a México y Canadá, aunque se reservó mencionar si, como expuso antes, será a partir de mañana 1 de febrero.

"Anunciaremos los aranceles a Canadá y México por varias razones. La primera es la gente que ha llegado a nuestro país de forma tan horrible y en grandes cantidades. La segunda son las drogas, el fentanilo y todo lo demás que ha llegado al país. Y la tercera son los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México en forma de déficits", dijo el Presidente de Eststados Unidos a periodistas reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca.