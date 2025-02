Más allá de la carne y los lácteos: el impacto positivo de las legumbres

Afortunadamente, cada vez hay más interés por analizar cómo es que nuestras elecciones a la hora de comer impactan a nuestra salud, al planeta, a la economía, los recursos y a los animales. Hay mucha evidencia, tanto anecdótica como con sustento científico, que demuestra que la alimentación basada en plantas tiene muchos beneficios. La reducción de los productos de origen animal, se considera una estrategia necesaria para mitigar el impacto ambiental, ya que se sabe que la ganadería utiliza una cantidad excesiva de recursos, contamina nuestra agua y el aire, provoca la pérdida de la biodiversidad y condena a los animales a ciclos de explotación y mucho dolor.

Debido a que cada vez más personas le están dando una oportunidad a las alternativas a los productos de origen animal, ha habido un incremento en la variedad de productos comerciales que se ofrecen. Estas alternativas son una excelente opción para quienes quieren reducir su consumo de productos de origen animal o eliminarlos por completo de su alimentación, usualmente son utilizados como productos de transición y permiten que este cambio no sea tan abrupto para algunas personas.

Reemplazar carne y lácteos por alternativas vegetales

Un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) liderado por el Dr. Marco Springmann de la Universidad de Oxford y University College de Londres, examinó los impactos nutricionales, sanitarios, ambientales y económicos de reemplazar la carne y los lácteos por alternativas vegetales procesadas. Este estudio publicado el pasado diciembre fue titulado: "Un análisis multicriterio de alternativas a la carne y la leche desde perspectivas nutricionales, sanitarias, ambientales y de costos".

Para el estudio se realizó una evaluación multicriterio de productos como el tofu, tempeh, soya, guisantes y de 24 alternativas a la carne y lácteos como hamburguesas vegetarianas, leches vegetales y carne de vacas cultivada en laboratorio. Los alimentos vegetales no procesados, como los guisantes, la soya y los frijoles, obtuvieron el mejor desempeño, resultando en un costo menor, mayores aportes nutricionales y mayores beneficios ambientales. Aún así, las alternativas vegetales siguen teniendo un menor impacto negativo que los productos de origen animal.

"Reducir el consumo de carne y productos lácteos en los países de altos ingresos es esencial para limitar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y mejorar la salud. Nuestro estudio demuestra que existe una variedad de alimentos y productos alimenticios que tendrían múltiples beneficios al reemplazar la carne y los productos lácteos en las dietas actuales". - Dr. Springmann

Proteínas de origen vegetal

Entre todas las fuentes de proteínas, las de origen vegetal generan la menor huella de carbono, sin importar el método de producción. Incluso al comparar las emisiones de los productores de carne y lácteos más sostenibles con las de los cultivos vegetales de mayor impacto, las proteínas vegetales siguen teniendo una menor huella ambiental.

Los resultados dan más sustento y respaldan las políticas públicas y las iniciativas que buscan fomentar la adopción de estas dietas. Es por eso que cada vez más empresas están apostando por estas alternativas vegetales y a su vez se debe seguir promoviendo el consumo de alimentos vegetales no procesados.

Katia Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/katia-rodriguez/ Licenciada en Biología, su trabajo está enfocado en buscar la justicia social y la interseccionalidad entre las distintas luchas. Los últimos años ha dedicado sus esfuerzos a defender los derechos de los animales y actualmente se desempeña como Gerente de Campañas en México para la organización internacional Vegan Outreach.