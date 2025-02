China protesta contra la “presión y coerción” de Washington contra América Latina

Berlín, 6 de febrero (DW).- Los comentarios del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "acusan injustamente a China, siembran zizaña de forma deliberada entre China y países importantes de América Latina, interfieren en los asuntos internos de China, y socavan los intereses y derechos legítimos de China", indicó en un comunicado un portavoz de la Cancillería.

El Gobierno chino criticó este viernes "la presión y la coerción" de Estados Unidos tras la decisión de Panamá de no renovar el acuerdo de cooperación con China sobre el proyecto de infraestructuras de las Nuevas Rutas de la Seda, liderado por Pekín.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró hoy en una rueda de prensa que su país "se opone firmemente a las acciones de Estados Unidos para desacreditar y socavar la cooperación" en el marco de las Nuevas Rutas de la Seda "a través de la presión y la coerción".

China hopes that #Panama will continue fostering good bilateral relations and the long-term interests of the peoples of both countries, and make the right decision by removing external interference, FM spokesman Lin Jian said. pic.twitter.com/UGHLNDYShe

