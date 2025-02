Más de 2 mil millones en 2025. Así. Y Morena no devolverá ni un peso, como pedía AMLO

Morena tendrá más recursos para 2025 que cualquier otro partido, pero a diferencia de otros años, la nueva dirigencia no ha anunciado que rechazará parte de sus prerrogativas, como sí lo hizo el partido antes y fue una propuesta del expresidente López Obrador, su fundador.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– Morena disfrutará este año de más de 2 mil millones de pesos de prerrogativas para sus gastos, tendrá acceso a más dinero público que cualquier otro partido. Un hito para la izquierd. Los recursos alcanzan, por ejemplo, para comprar de contado más de 2 mil viviendas como las que ha anunciado que construirá el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el partido decidió ya no regresar parte de estos recursos a la Tesorería de la Federación, como pedía Andrés Manuel López Obrador, su fundador, y como lo hizo Mario Delgado en su dirigencia. Desde la actual Secretaría de Finanzas de Morena sólo han reconocido que el manejo de los recursos es un reto y el objetivo es trabajar “con austeridad”.

“En el 2015 Morena alcanzó por ahí de los 3 millones de votos y hoy estamos hablando de más de 30 millones de votos, y ese crecimiento va acompañado obviamente de prerrogativas que van incrementándose, y cuando algo crece no es sencilla la tarea de administrarlo bien, y es donde tenemos un montón de áreas de oportunidad nosotros. Hay que organizarnos, hay que estructurarnos para que, insisto, sea un facilitador de las tareas sustantivas que política y socialmente tiene este partido. Entonces sí, es un reto gigante, pero la verdad es que el apoyo de la gente hacia el partido nos hace sentir esa responsabilidad como un compromiso que vamos a disfrutar y que vamos a hacerlo de manera eficiente, y sobre todo con honestidad, con austeridad, pero con eficacia”, expuso Iván Herrera, Secretario de Finanzas de Morena, en entrevista en octubre de 2024 para el canal de YouTube La 4TV.

Los 2 mil 486 millones 307 mil 397 pesos que Morena tendrá este año para sus actividades ordinarias marcan un contraste con el primer monto de dinero público que recibió como partido político de agosto a diciembre de 2014, año en el que obtuvo su registro nacional, que ascendió a 31 millones 756 mil 550 pesos, apenas el 1 por ciento de sus recursos actuales.

En sólo diez años, Morena se convirtió en el partido hegemónico de México y, también, en el más millonario de todos, más que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los recursos que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó a ambos partidos para actividades ordinarias, específicas y el monto destinado al liderazgo político de mujeres, es decir, sin tomar en cuenta el gasto en franquicias postales y telegráficas, de 2014 a 2025 asciende a 13 mil 493 millones de pesos para el PAN y 14 mil 238 millones para el PRI, mientras que a Morena le designó 16 mil 755 millones en el mismo periodo de tiempo, recursos con los que la izquierda jamás soñó.

Por ejemplo, de 2014 a 2018 los recursos que el INE asignó a Morena –mil 584 millones– representaron apenas el 52 por ciento de los 3 mil millones otorgados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que surgió para representar los movimientos de izquierda en México.

Sin embargo, al ganar la Presidencia en 2018 y sumar triunfos electorales, Morena acumuló cada vez más recursos hasta convertirse hoy en el partido con más presupuesto al iniciar cada año: de 2019 a 2025 a la fuerza política fundada por Andrés Manuel López Obrador le correspondió un presupuesto de 15 mil 171 millones de pesos, frente a los 3 mil millones del PRD de 2019 a 2024, ya que este 2025 perdió su registro a nivel nacional.

De los más de 16 mil millones asignados en los últimos 10 años, Morena no ha utilizado todos los recursos. Como dirigente, López Obrador propuso en 2017 que el partido donara parte de sus recursos a las personas damnificadas por los sismos de ese año, aunque no fueron regresados al INE, sino que para ellos creó un fideicomiso que acumuló 78.8 millones de pesos y le ganó una multa del instituto electoral por irregularidades, pero fue revocada por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ante la propuesta de donar recursos, desde 2017 el INE estableció la ruta legal que los partidos políticos deben seguir para dejar de recibir el total de dinero que les corresponde mensualmente, lo que llevó a que el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista y Encuentro Social renunciaran a parte de sus prerrogativas entre octubre y diciembre de ese año.

Desde entonces, y ya como Presidente, López Obrador insistió en recortar los recursos de los partidos políticos y, mientras tanto, los llamó en distintas ocasiones a desistirse de usarlos por completo, algo que, de acuerdo con datos del INE, mientras estaba a cargo de Mario Delgado Morena sí cumplió al menos en 2020 y 2021.

“Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”, planteó López Obrador en agosto de 2019, antes de sugerir que regresaran 50 por ciento de sus prerrogativas.

Morena dejó de recibir 826 millones 972 mil 392 pesos en 2020 ya que desde abril de ese año solicitó mediante un oficio que se le descontara de mayo a diciembre un porcentaje que al final del año resultara en un 50 por ciento menos de sus prerrogativas para todo el 2020, recursos que, según informó el INE, fueron devueltos a la Tesorería de la Federación. Con ese mismo mecanismo, Morena renunció a 50 millones en mayo, agosto y septiembre de 2021, es decir, rechazó usar 150 millones de pesos ese año.

Aunque desde 2020 Morena prometió renunciar cada año al 50 por ciento del financiamiento público, en octubre de 2023 el dirigente Mario Delgado tuvo que aclarar, a petición del Presidente López Obrador, que no cumplió ese compromiso, pues sólo dejó de recibir parte de sus prerrogativas entre 2020 y 2021; argumentó que no lo hizo porque tuvo que pagar distintas multas al INE. La nueva dirigencia del partido no ha hecho ningún compromiso por replicar la iniciativa impulsada por su fundador.

Este 2025, Morena destinará parte de sus prerrogativas a la afiliación de 10 millones de personas en una campaña nacional que inició el 23 de enero. Para anunciarla, la dirigente Luisa Maria Alcalde Luján compartió un video en sus redes sociales donde se observan decenas de camionetas blancas con la frase “Somos Millones. Súmate a Morena”, el nombre de la campaña, pintado en las puertas. Los vehículos, además, tienen una calcomanía en el vidrio con la caricatura de Andrés Manuel López Obrador, quien mientras fue Presidente presentó una iniciativa para reducir el financiamiento público a los partidos, una propuesta que aún no avanza en el Congreso.

Alcalde Luján, al frente de Morena desde septiembre de 2024, ha dicho que representantes del partido recorrerán el país casa por casa y entregarán credenciales tanto a las 2 millones 322 mil 136 personas que, de acuerdo con el INE, ya están afiliadas, así como a quienes acepten sumarse. Los recorridos los harán provistos con tabletas electrónicas, las mismas que también se observan en el video de promoción de la campaña.

La información pública de Morena actualizada hasta 2024 únicamente permite saber que el partido tiene 691 equipos de cómputo, audiovisual y de comunicación adquiridos entre febrero de 2017 y octubre de 2023, pero no detalla si entre ellos hay tabletas electrónicas.

Morena no ha transparentado cuántos recursos ha destinado y gastará en total para la tarea de afiliar a millones de personas. Por ejemplo, aunque en el video de promoción de la campaña se observan al menos 91 carros, algunos de ellos Nissan Versa, y 31 camionetas, por ejemplo del modelo Nissan Frontier, el partido sólo reconoció en abril de 2024, en una solicitud de transparencia, que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tiene seis camionetas Nissan modelos 2016, 2019 y 2020, dos vehículos Nissan Versa 2019 y 2020, así como un auto Honda 2021, transportes que en ese momento eran resguardados por la sede de Morena en Guerrero.

En contraste, el CEN sólo reporta un equipo de transporte en su inventario de bienes muebles actualizado hasta junio de 2024, y que es público en la Plataforma Nacional de Transparencia.

