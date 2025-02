AP dice que la Casa Blanca impidió su acceso por usar el nombre del Golfo de México

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS).- La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) informó el martes que la Casa Blanca impidió que uno de sus reporteros accediera a la firma de una orden ejecutiva por parte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval, después de que haya continuado usando el nombre de Golfo de México en vez de "Golfo de América".

La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, ha señalado en un comunicado que la Casa Blanca le ha notificado durante la jornada que si "no alineaba sus estándares editoriales con la orden ejecutiva" de Trump que rebautizaba el Golfo de México, la agencia no podría acceder al Despacho Oval.

.@kaitlancollins asks about @AP reporter being barred from the Oval Office.@PressSec: "Nobody has the right to go into the Oval Office and ask the president of the United States questions...We reserve the right to decide who gets to go into the Oval Office." pic.twitter.com/U7eR63y52G

— CSPAN (@cspan) February 12, 2025