La inflación sube en EU y arruina la idea de Trump de imponer aranceles a todo mundo

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).– La inflación estadounidense subió al tres por ciento en enero, lo que fortalece los argumentos a favor de que la Reserva Federal (Fed) no continúe con los recortes de las tasas de interés. Esto es una mala noticia para los planes de Donald Trump. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió más de lo esperado, según mostraron los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Aumentaron 0.5 por ciento respecto de diciembre, en lo que fue el aumento mensual más rápido desde agosto de 2023. El mes pasado, el ritmo anual fue del 2.9 por ciento.

El Presidente Trump prometió a las y los votantes que, si era elegido, promulgaría políticas que harían bajar los precios desde el “primer día” en el cargo. Pero tres semanas después de su mandato, Trump y los funcionarios de la Casa Blanca se han vuelto más mesurados en la forma en que hablan de sus esfuerzos para controlar la inflación, dice hoy The New York Times. Han comenzado a restar importancia a la probabilidad de que los costos de consumo, como los alimentos, disminuyan en un futuro cercano, lo que refleja el poder limitado que tienen los presidentes para controlar los precios. Éstos están determinados en gran medida por las fuerzas económicas globales.

El mayor problema para Trump es continuar con su política de aranceles. No hay un solo analista que no advierta sobre el impacto de los impuestos a las importaciones sobre la inflación. Y según confirmó hoy la Casa Blanca, el impuesto de 25 por ciento sobre el acero y el aluminio, que afecta a México y a otros países, se sumaría al otro 25 por ciento de arancel sobre todas las importaciones mexicanas y canadienses, que ahora mismo está en pausa.

CPI for all items rises 0.5% in January; shelter up #BLSData https://t.co/dJyJeKlXDJ

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) February 12, 2025