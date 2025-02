Ebrard: Es balazo en un pie, EU nos envía mucho más acero y aluminio del que mandamos

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró este lunes que las tarifas al acero y aluminio impuestas ayer por Estados Unidos no tienen sentido y son "un balazo en el pie", pues México importa más de lo que exporta.

"No tiene sentido. México importa más acero a Estados Unidos del que exporta. Dice a veces el presidente Trump: 'sentido común'. Bueno, pues le tomamos la palabra: sentido común. No balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos 40 años", expresó durante la conferencia matutina.