Nueva legislación en Florida ordena pena de muerte para migrantes por delitos graves

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El Gobernador Ron DeSantis firmó este jueves las nuevas disposiciones de Florida, destinadas a cumplir la agenda de deportación masiva contra migrantes por parte del Presidente Donald Trump.

De acuerdo con el decreto, las leyes incluyen una inversión de aproximadamente 298 millones de dólares al fortalecimiento de normas migratorias, a fin de contratar a más de 50 agentes de seguridad dedicados a la migración, así como de adquirir nuevos equipos, capacitaciones y bonificaciones para las autoridades federales.

Sin embargo, una de las más severas es la pena de muerte para migrantes irregulares condenados por delitos graves como el asesinato en primer grado y la violación infantil.

Requiring state and local participation in federal immigration enforcement, making it a crime to enter FL illegally, and ending catch-and-release of criminal aliens — all great policies and I’m happy to see the FL Legislature stepping up to get the job done… pic.twitter.com/BaMhwbruh7

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) February 11, 2025