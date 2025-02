Fortunas se esfuman cuando el Presidente de Argentina recomienda criptomoneda dudosa

Madrid/Ciudad de México, 15 de febrero (EuropaPress/SinEmbargo).- El Presidente de Argentina, Javier Milei, sorpendió este sábado al mundo con un anuncio en su cuenta de la red social X: “¡La Argentina Liberal crece!”. Su mensaje resultó ser la promoción de una nueva criptomoneda llamada $Libra, la cual -asegura- ayudará a "incentivar el crecimiento de la economía" en su país.

El mandatario argentino detalló que este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos nacionales.

Junto a su mensaje, que eliminó minutos después, Milei incluyó el enlace a la página web del proyecto, el tag de la moneda promocionada y el contrato del token para aquellos interesados en invertir sus ahorros a través de la billetera de criptomonedas Solana.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", dijo el mandatario, al añadir que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", aclaró el Presidente Milei.