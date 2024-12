Milei, año 1: Música linda para los mercados, hambre y más pobreza para los de abajo

Por Débora Rey

BUENOS AIRES (AP).— En una reciente publicación en sus redes sociales, donde tiene casi 10 millones de seguidores, el Presidente ultraderechista Javier Milei compartió una caricatura de sí mismo personificado como la Estatua de la Libertad, sosteniendo con la mano derecha una antorcha encendida con la palabra “faro”.

Al cumplirse un año de asumir el poder en Argentina, el economista ultraliberal se ha convertido en una especie de fetiche para la derecha global, con una lista de seguidores que van desde Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la italiana Georgia Meloni al magnate Elon Musk, por ejecutar con relativo éxito un programa de ajuste del Estado y desregulación de la economía manteniendo un respaldo social estable.

“Dijeron que no teníamos el volumen político para gobernar, que éramos una organización fácilmente infiltrable, que no nos alcanzaban los diputados, los senadores, que no teníamos gobernadores, dijeron que no sabíamos de política, que éramos torpes y que no sabríamos negociar”, recordó Milei, quien incursionó en la política hace apenas tres años por fuera de los partidos políticos tradicionales.