RADICALES ¬ ¿Rebrote de la derecha? De Salinas Pliego a Calderón, Verástegui y Milei

Luego de la derrota electoral del 2 de junio, los grupos de derecha y ultraderecha han comenzado a reagruparse. ¿Qué clase de derecha es la que hay en México en un momento en el que hay una irrupción también de la derecha en Estados Unidos? Esta situación ha posibilitado también la presencia de personajes con un claro perfil de derecha como Ricardo Salinas Pliego inclusive de Carlos Salinas de Gortari. Este es el tema de este día en RADICALES.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- A pesar de los altos niveles de aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de tener un Gobierno que es respaldado por millones de ciudadanos, en México existe el riesgo de que haya un rebrote de la derecha debido a la relevancia que poco a poco comienzan a ganar personajes como Ricardo Salinas Pliego, un abierto opositor a la llamada Cuarta Transformación, plantearon Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Fabrizio Mejía y Héctor Alejandro Quintanar.

Luego de perder 5 mil millones de dólares tras la caída de las acciones de Grupo Elektra, el empresario Ricardo Salinas Pliego se refugió en los brazos de diversos líderes de la ultraderecha, quienes se congregaron en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada en Argentina. Desde el foro arremetió en contra de la izquierda e hizo un llamado a los empresarios: invertir contra "los zurdos de mierda", a quienes identificó como "los malos" de la historia.

"La libertad significa que existe el bien y el mal, la clave del mal es la igualdad y el subyacente es la envidia. Los zurdos no pueden ver que alguien tiene éxito porque ellos no han podido salir adelante, esa envidia no la pueden manejar y ahí viene el tema del robo y despojo y como la gente no se deja despojar viene el autoritarismo", dijo el empresario el pasado 4 de diciembre en su participación desde Buenos Aires.

Al respecto, Alejandro Páez señaló que en México existen varios niveles de derecha, cada uno con particularidades y personajes específicos.

"Yo creo que hay como varios niveles de derecha los llamaría como no tipo, sino niveles. Está el nivel Cirque du Soleil donde están Salinas Pliego, Milei, Eduardo Verastegui, que son tipos de derecha que brincan hacia la liana y hacen malabares".

Mencionó que en el segundo nivel se encuentra el Partido Acción Nacional (PAN) y en un tercer nivel, al que comparó con el inframundo, están personajes como Salinas Pliego que cuentan con los recursos económicos e influencia en los medios de comunicación y los usan para conspirar.

"Luego hay un siguiente nivel de la que llaman ellos mismos derechita. El PAN mediocre, el Partido Popular, el mismo Partido Popular, el PSOE. Y luego hay un nivel que es el nivel inframundo que es donde yo sí lo tendría resquemor, que es en donde conviven, incluso el mismo Salinas Pliego y varios de los que andan en estas otras calificaciones conviven en ese nivel inframundo, que son los que realmente tienen capacidad y dinero para conspirar, son los más hipócritas y son los más vivales. Meto ahí a los Sergios Sarmientos, a los Enrique Krauzes, a los Aguilares camines, son gente que actúa de derechas u opera de derechas y trae la estrategia de derechas, que son poco exitosos ahorita. Sí son poco exitosos, pero han sido exitosos en su planteamiento y en un descuido terminan haciendo cosas".

Y ahondó: "Todo el poder mediático, gran parte del poder mediático está en esa derecha hipócrita, subterránea, el nivel inframundo que se mueve a escondidas y es profundamente hipócrita".

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar mencionó que a la derecha y la ultraderecha en realidad lo que las define no es tanto una serie de convicciones filosóficas muy diferentes, sino sus grados de intolerancia y de violencia.

"Ambas tienen detrás una visión jerárquica del mundo que las hermana en muchísimas cosas, quizá lo que las diferencia es el grado de intransigencia, el grado de intolerancia y el grado de violencia que están dispuestas a ejercer para poner en práctica esos valores y mientras más violencia estén dispuestas a ejercer, mientras más intransigencia están dispuestas a ejercer, más ultraderecha son".

El académico recordó que el fascismo, considerado como la mayor muestra de ultraderecha en la historia, surgió como un movimiento nombrado anticomunista y presuntamente antiliberal, pero en realidad el fascismo no tuvo ningún problema para generar alianzas con las viejas élites liberales de Europa y eso les favoreció para establecerse como gobiernos en ese continente.

Quintanar que la manera mas sencilla para distinguir entre derecha y ultraderecha y es la radicalidad con la que se defiende la desigualdad.

"Hay una distinción de forma, pero quizá en el fondo cuando hay una visión de mundo que es jerárquica, que es bajo la premisa de que unos valen más y otros valen menos y ya dar diversas argumentaciones para saber en dónde radica esa jerarquía, pues me parece que tarde o temprano caes en la idea de alguien vale más, y mientras eso exista pues vas a estar a la derecha y en esa medida la radicalidad con la que defiendes la desigualdad es lo que va a distinguir entre una derecha y una ultraderecha".

En tanto, Fabrizio Mejía ahondó en el tema Salinas Pliego y destacó que la derecha basa la mayoría de sus señalamientos ataques contra la izquierda en mentiras.

"Una de las estridencias de Ricardo Salinas Pliego en esa conferencia en Buenos Aires fue decir que estaba de vuelta el partido único en México y que gobernaba el hijo de López Obrador".

El analista cuestionó la palabras de Salinas Pliego en Argentina e indicó que este tipo de personajes lo que en realidad defiende es una libertad corporativa.

"Cuál es la sustancia de lo que dice Ricardo Salinas Pliego en esa conferencia y lo que ha dicho Milei desde 2020, por lo menos, dónde estableció esta defensa de la desigualdad, donde decía 'es una atrocidad, es una aberración que toda necesidad cause un derecho y que lo paguemos solo algunos'. La idea básicamente tiene dos vertientes de lo que plantean los libertarios, digamos Milei y gente como Ricardo Salinas Pliego. La libertad es una libertad corporativa, no individual, pero se confunden. Entonces cuando habla de la libertad de empresas, que en este caso es no pagar impuestos, pasarse de lanza con los trabajadores, con los clientes, con el medio ambiente, etcétera, es libertad así a secas y entonces llaman a la gente a defender esa libertad que es una libertad corporativa de quién es dueño de las acciones de la empresa".

Finalmente, Álvaro Delgado destacó que el accionar de la derecha en el caso de México tiene que ver con las grandes derrotas que ha sufrido en los últimos años.

"​​Hay cosas que observar que se están haciendo en los ámbitos de la derecha en México y en el mundo que tienen que ver con la enorme derrota que su ha sufrido la derecha en los años recientes, me refiero y quisiera concentrarme en México, me refiero a la derecha que ha sido derrotada no solamente desde el punto de vista electoral, sino que ha sido derrotada culturalmente y pongo en primer lugar a un personaje que se llama Carlos Salinas de Gortari que es el emblema de un Presidente, de un gobierno y de un proyecto de derecha que tiene que ver con la noción del Estado".

El periodista se refirió al expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien en días pasados aseguró ser "desempleado" luego de que le fuera retirada su pensión vitalicia, a quien calificó como ele ejemplo de la derecha depredadora.

"Hablo de Carlos Salinas porque Carlos Salinas es el que concentra en nuestro país o ejemplifica en nuestro país esa derecha elitista depredadora de concentrar la riqueza en unos cuantos y arrojar migajas a las mayorías con una palabra que efectivamente es hermosa en su significado pero que se usó de manera tramposa que es solidaridad".

Delgado mencionó que el modelo neoliberal está desgastado en México y aseguró que personajes como Ricardo Salinas Pliego buscan irrumpir de manera estrepitosa para hacerle frente a la izquierda.

"Está desprestigiado el modelo neoliberal, entonces ellos buscan, y ese es el discurso de Ricardo Salinas Pliego, un nuevo discurso y por eso aluden a la batalla cultural ya no con la derechita cobarde, que es la que llevó el fracaso ese modelo y él y Salinas Pliego como otros irrumpen efectivamente como la nueva derecha, la nueva derecha que no tiene miedo de llamarse a sí misma derecha, que sea que precisamente porque es valiente, porque habla de la libertad que es capaz de derrotar a los zurdos de mierda".

Y agregó: "A mi juicio hay una sola derecha, en esa derecha caben, con sus distintas intensidades, Carlos Salinas y Ricardo Salinas Pliego perfectamente. Con discursos poquito en tonalidades diferentes Javier Miley y Claudio X. González".

Alejandro, Álvaro, Fabrizio y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-alvaro-fabrizio-hector/