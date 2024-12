Sheinbaum dice que no responderá a Salinas Pliego pero advierte: pagará deuda al SAT

La Presidenta Sheinbaum se refirió al empresario Ricardo Salinas Pliego sin entrar en provocaciones; sin embargo, sí resaltó que "va a tener que pagar los impuestos que debe".

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– Ricardo Salinas Pliego debe pagar los impuestos que debe como cualquier otro mexicano, sostuvo esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre los señalamientos del empresario, quien desde Argentina, donde se realizó la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), desde donde llamó a invertir contra "los zurdos de mierda", a quienes identificó como "los malos" de la historia.

“Él está buscando cobertura en algunos lugares, porque va a tener que pagar los impuestos que debe, a lo mejor se tarda a justicia, pero siempre llega, él como cualquier ciudadano mexicano, mexicana, tiene que pagar sus impuestos, entonces no voy a entrar a ese debate, pero fíjense no le está ayudando, vean las acciones (de Grupo Elektra) como cayeron”, declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera.

Desde el martes 3 de diciembre, la Presidenta de México llamó al Poder Judicial a resolver los casos de adeudos fiscales de empresarios, como el de Salinas Pliego. “Cuando hablamos del Estado de Derecho, porque hay quien, vamos a decir, lo usa como parte de su discurso, el Estado de Derecho pues es para todos y para todas. ¿Qué ha pasado? Muchas veces, ya lo sabemos, hay una cantidad de casos que están parados por los jueces o las juezas o la Corte, pero todos tenemos que pagar impuestos. Eso es parte del Estado de Derecho. Todos tenemos que cumplir y los jueces tienen que cumplir su parte”, dijo.

En marzo, todavía durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que la deuda del empresario Ricardo Salinas Pliego asciende ya a 63 mil millones de pesos.

El miércoles, Salinas Pliego dijo en la cumbre de la ultraderecha internacional cómo “la clave del mal es la igualdad y el subyacente es la envidia”. Y añadió: “Los zurdos no pueden ver que alguien tiene éxito porque ellos no han podido salir adelante, esa envidia no la pueden manejar y ahí viene el tema del robo y despojo y como la gente no se deja despojar viene el autoritarismo”.

"La libertad significa que existe el bien y el mal, la clave del mal es la igualdad y el subyacente es la envidia. Los zurdos no pueden ver que alguien tiene éxito porque ellos no han podido salir adelante, esa envidia no la pueden manejar y ahí viene el tema del robo y despojo y como la gente no se deja despojar viene el autoritarismo", dijo el empresario en su participación desde Buenos Aires.

El Presidente Javier Milei fue uno de los personajes que apapachó al magnate mexicano justo cuando enfrenta una de las semanas más complejas en sus negocios.

En la CPAC se le presentó como un empresario ilustre y ejemplar, y en respuesta, el magnate mexicano agradeció a los organizadores y ensalzó la Presidencia de Milei, a quien consideró como el único Presidente de América Latina que lucha por la libertad. Luego inició su discurso arremetiendo en contra del Gobierno de México y la izquierda.

"Siempre están ahí los zurdos de mierda y hay que regresarlos a la alcantarilla de donde salieron y es que nunca cesan, en México pensamos que ya habíamos llegado a una situación democrática y ándale, resulta que ya regresamos al régimen del partido único, liderado por un líder que nos ha dejado una revuelta y nos ha dejado indefensos, sin un poder autónomo judicial y son mentiras a diario, con el poder que tienen sobre los medios engañan a la gente y son muy pocos los que tienen principios en mi país", dijo Salinas entre aplausos del público presente.

En su discurso presumió que le apasiona hacer dinero, aunque en la última semana su nombre salió de las listas de los millonarios de Forbes y Bloomberg.

"A mí lo que me apasiona es resolver al vida a millones de personas y lo hago muy bien y por eso hago mucho dinero, aunque dicen que ya me borraron e la lista de Forbes".

Elektra sufre desplome y acusa al Gobierno de provocarlo

La visita del dueño de Grupo Salinas se dio después de que las acciones de Grupo Elektra cayeran el lunes pasado hasta en un 70.97 por ciento, luego de que los reguladores ordenaran a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reanudar sus operaciones tras haber sido suspendida. Poco después, el ranking de los 500 de multimillonarios de Bloomberg desapareció a Ricardo Salinas Pliego atribuyéndole una pérdida de cinco mil 500 millones de dólares en un día.

Al respecto, afirmó que Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia, y Alfredo Navarrete Martínez, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenaron hundir a Elektra en la BMV.

"Ahora que voy rumbo a #BuenosAires, me tomaré un momento para ustedes mis queridos sobrinos. Les platico la verdadera historia de lo que pasó con @ElektraMx, y como, por instrucciones del #BañaGatos @JesusRCuevas, tenemos una nueva campaña en contra de mis empresas, así de buenos deberían de ser para montar campañas de seguridad o ya de pérdida de vacunación", escribió a través de su cuenta de X, antes Twitter.

En un amplio mensaje, el magnate argumentó que una "regla básica de economía y finanzas" es que "el precio de la acción de una empresa nunca es igual ni refleja su valor real por las famosas y poco entendidas 'especulaciones'". Además, denunció que "nuevamente los bots del Bienestar y cuentas afines al chayoterismo han intentado con notas falsas y publicaciones alarmistas, afectar nuestra reputación".

"La caída en el valor de las acciones de Elektra es responsabilidad DIRECTA de Alfredo Navarrete Martí jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda de la CNBV, un #Gobiernicola de mierda que decidió pasarse por los huevos una orden judicial para mantener suspendida la acción de GE. Ese pendejo es el responsable de la desgracia de los tenedores del 5% de las acciones en circulación, que perdieron más de la mitad de su inversión por su irresponsabilidad y perversidad de querer afectarme a mí. Pero tendrá sus consecuencias", agregó Ricardo Salinas Pliego.

Asimismo, señaló que "pese a todas las mentiras y calumnias de mis bien conocidos adversarios, @ElektraMx y todas mis empresas están teniendo años récord de ganancias, así que les recomiendo a todos nuestros accionistas que no les crean a estos mentirosos y conserven sus acciones yo me comprometo a que les va a seguir yendo muy bien!!".

"Por último, Elektra no es la única empresa que ha decidido salir de la @BMVMercados, anteriormente ya lo hizo Aeroméxico, Sanborns, Grupo Lala, entre otros y eso no significa que estén quebradas", finalizó el empresario mexicano.