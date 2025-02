ENTREVISTA ¬ A la derecha no le importa el fraude y seguirá usando a Milei: Teruggi

En entrevista para el programa "Café y Noticias", el analista Marco Teruggi señaló que la imagen del Presidente Javier Milei ha resultado severamente dañada por el fraude generado con la criptomoneda $LIBRA que él mismo promocionó desde sus redes sociales y ha perdido toda credibilidad.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).- En tanto a la derecha le sea útil en la Presidencia de Argentina, es muy probable que Javier Milei se mantenga en la impunidad y no haya consecuencias en su contra, esto pese a haber facilitado una criptoestafa, señaló el periodista argentino Marco Teruggi.

En entrevista con "Café y Noticias", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el analista afirmó que con sus acciones Milei causó un daño político al ultraconservadurismo el cual se observará a largo plazo.

"Yo creo que mientras Milei sea útil, lo van a seguir respaldando, ¿útil en qué se sentido?, en el sentido de compartir la cruzada contra todo lo que sea progresista y hacer un ajuste de la naturaleza que están haciendo en Argentina, digamos, que es un ajuste que recae sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre los trabajadores informales. Mientras eso sigue así, se va a seguir respaldando un personaje que es muy difícil respaldar".

El periodista indicó que a pesar del escándalo, por el momento, Milei sigue contando con el apoyo de personajes de la ultraderecha internacional como Donald Trump.

"Yo creo que Donald Trump lo va a seguir respaldando. Creo que la internacional reaccionaria que lo cobija también, porque es un personaje útil en este momento, pero yo diría que ha recibido el principal impacto desde que es Presidente y habrá que ver cómo lo va recomponiendo".

Javier Milei, Presidente de Argentina, se encuentra en medio del ojo del huracán tras haber sido acusado de fraude luego de promocionar en sus redes sociales una criptomoneda, la cual resultó ser una estafa que afectó a miles de personas.

En lugar de hacerse responsable, Milei se lavó las manos por el fraude y aseguró que solo "difundió" la iniciativa. Al respecto, Marco Teruggi señaló que el Presidente argentino ha resultado severamente dañado por lo ocurrido y ha perdido toda credibilidad.

"Yo creo que el personaje ha resultado dañado, severamente dañado, porque toda su puesta en escena ha sido dos cosas. Por un lado, presentarse como el gurú de la economía neoliberal del siglo XXI y atacar a todo lo que él dice los woke, la izquierda, progresismo. Bueno, con esto que pasó, gurú de economía es muy difícil que alguien piense que efectivamente alguien que hace eso o estafa o es estafado de esta manera y de forma tan descarnada, sea algún tipo de gurú económico".

Teruggi recalcó que se trata de la crisis más importante que ha enfrentado el gobierno argentino desde que Milei es Presidente. Indicó que a pesar de que ya han pasado varios días, el gobierno no ha logrado controlar la tormenta.

"Creo que es efectivamente el momento de mayor temblor del gobierno y es interesante ver como ha sido un error no forzado, o dicho otra manera, la bala que realmente perforó el gobierno fue una bala que se disparó a sí mismo Javier Milei un viernes a la noche de San Valentín haciendo un tweet que hasta el día de hoy, yo creo se debe estar arrepintiendo".

Finalmente, señaló que probablemente Milei no tenga algún tipo de castigo y se quede impune, sin embargo, dijo, en Argentina su legitimidad ha recibido un duro golpe del que será difícil recuperarse.

"Así que es probable que Milei se mantenga en la impunidad, yo creo que eso va a ser así, que esta etapa por lo menos a nivel interno de Argentina no le traiga un costo legal, pero sí un costo un costo en su legitimidad, un costo en su credibilidad, un costo en haber promocionado una burda estafa que es muy impactante ver como los medios que siempre están con Milei no saben cómo presentar la cosa, no saben cómo explicarlo".

Perla Velázquez y Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/perla-velazquez-y-obed-rosas/