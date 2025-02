ENTREVISTA ¬ Milei dañó a la derecha intercontinental, incluido Salinas Pliego: Campa

En entrevista con "Los Periodistas", Mario Campa recordó que Ricardo Salinas Pliego ha manifestado abiertamente su respaldo a las posturas de Milei, esa postura, dijo, ahora le ha jugado en contra provocando que la imagen de toda la ultraderecha en América Latina, e inclusive la suya, hayan quedado manchadas por culpa del Presidente de Argentina.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente de Argentina, Javier Milei afectó a la ultraderecha intercontinental, incluido al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, al promocionar en sus redes sociales una criptomoneda, la cual resultó ser una estafa que afectó a miles de personas, afirmó el economista Mario Campa.

En entrevista con "Los Periodistas, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el politólogo aseguró que contrario a lo que Salinas Pliego pueda decir su credibilidad ha quedo dañada.

"Yo creo que sale dañada la ultraderecha intercontinental, Ricardo Salinas pliego queda en ridículo, por supuesto tiene bots y unas granjas de seguidores que le van a aplaudir cualquier cosa, pero para mí queda en ridículo al salir a defender a alguien y decir que fue el CM el culpable cuando Milei mismo aceptó que él había colgado el tuit. Ricardo Salinas Pliego pierde mucha credibilidad con esto y otros que decidieron simplemente quedarse simplemente callarse como Sergio Sarmiento y Leo Zuckerman".

"NO PROMOCIONÉ LA ESTAFA, SOLO LA DIFUNDÍ"

????? pic.twitter.com/q9I0s7srKI — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 17, 2025

El pasado 16 de febrero, Ricardo Salinas Pliego manifestó su respaldo al Presidente de Argentina, Javier Milei, tras el escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA y por la que podría enfrentar un juicio político.

El magnate mexicano utilizó su cuenta en la red social X para descalificar a los críticos del Presidente argentino, justificó la situación como un "error de buena fe" y aseguró que se trata de un ataque de la "izquierda". "Quiero expresar TODO MI APOYO a Javier Milei ante el ataque de los zurdos de mierda", publicó.

"La reconstrucción nacional de Argentina (y cualquier país afectado por los comunistas) es necesaria, y no será fácil si se les da un centímetro de ventaja a los comunistas para reagruparse y atacar de regreso con el afán de recuperar sus privilegios. Recuperar a Argentina del comunismo, es un trabajo titánico, sobre todo después de cómo estos hdp dejaron al país: con una hiperinflación brutal y una pobreza que sumió en la miseria a millones de argentinos", escribió.

Al respecto, Mario Campa señaló que las descalificaciones de Salinas Pliego son intento para tratar de desviar la atención y hacerle creer a la gente que no ocurrió nada grave.

"Lo del community manager de plano se cayó pero tampoco creo que haya inocencia en Ricardo Salinas Pliego. Lo que buscó el macrismo en pro fue que esto rápidamente se girara a lo que podríamos decir como una especie de accidente de acuerdo a su narrativa y lo mismo hace Ricardo Salinas Pliego, luego luego vira y empieza a tachar a todos de comunistas, es desviar la atención y decir aquí no hay nada malo, fue simplemente un tuit mal colocado y el resto es el kirchnerismo que está inflando esto y está sacándolo de toda proporción, cuando no es cierto".

El economista afirmó que lo hecho por Milei no es un evento menor y demuestra que no es una persona competente para ser Presidente.

"No es ningún evento menor, te habla que hay un presidente, en el mejor de los casos, que no razona o no es competente, por cosas menores le hicieron un juicio político a Pedro Castillo".

Mario Campa mencionó que el respaldo de Salinas Pliego hacia Javier Milei podrían no ser solo ideológico, sino que podría tener algún tipo de interés.

"Si nos vamos a lo que decoran otros personajes están diciendo que el equipo de Milei cobran por hacer que pasen ‘cosas mágicas’. No sabemos si el propio Ricardo Salinas Pliego recibió ofertas de que iban a pasar cosas mágicas si lo apoyaban, no necesariamente tienen que ser aquí una transferencia burda de dinero, puede ser una licencia para operar alguna de sus empresas, alguna concesión, alguna promesa futura de beneficio o algún ambiente fiscal de los que le gusta para Elektra, una licencia bancaria para Banco Azteca en argentina, hay muchas formas de recompensar a Ricardo Salinas Pliego desde la presidencia de Argentina".

Y ahondó: "Ricardo Salinas Pliego mete las manos al fuego sabiendo que se va a quemar pero porque hay un gran retorno del otro lado del Río pero aquí decide mojarse".

Finalmente, el politólogo indicó que será importante escuchar la participación de Javier Milei en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que tendrá lugar entre el 19 y el 22 de febrero en Estados Unidos, en la cual ha confirmado su asistencia a pesar del escándalo.

"Hay que ver qué va a decir en esta conferencia CPAC de los conservadores porque seguramente la atención va a seguir puesta en este tema y no creo que en Estados Unidos le vayan a aceptar cualquier cosa, es un público favorable pero seguramente va atener la tensión encima".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/